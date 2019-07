Diogo Dalot (20) skryter av det norske publikum: - Det er en nytelse

Manchester United-spilleren kommer med godord til den norske supporterskaren.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Manchester United fikk det tøft mot Kristiansund, men en overtidsscoring sørget for at engelskmennene vant 1-0. Et fullsatt Ullevaal Stadion fikk se de aller største Manchester United-stjernene i aksjon, og stemningen på stadion steg i takt med sjansene som ble skapt.

Diogo Dalot (20) tok seg tid til å hylle det norske publikummet etter kampen.

- Jeg vet at folk i dette landet liker klubben veldig godt. Og jeg har merket det disse dagene. Det er en nytelse for oss å dra rundt i verden og møte supporterne, særlig her i Norge med fullsatt stadion og supportere som heiet i 90 minutter. Det var godt for oss, forteller han til Nettavisen etter tirsdagens kamp.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE

Også Ole Gunnar Solskjær synes det var stort å ta med seg laget til sitt eget hjemland.

- Det var spesielt, så klart. Jeg tror supporterne nøt det. Så klart, når det er fem-seks tusen fra Kristiansund her, så blir det en spesiell kveld for alle, forklarer Manchester United-manageren på pressekonferansen etter kampen.

Også Kristiansund-trener Christian Michelsen gledet seg over fotballfesten i Oslo.

- Det var en fantastisk opplevelse for oss i Kristiansund. Guttene i garderoben er så stolte. For resten av livet kan de si at de har spilt mot Manchester United. Det var en utrolig dag, sier han.

SELFIE: Mange hadde møtt opp for å se Manchester United-stjernene på Ullevaal Stadion. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Skrøt av Kristiansund

Selve kampen ble tøffere enn engelskmennene hadde forventet, og Dalot var imponert av motstanden de møtte på Ullevaal.

- Det var en god kamp. Motstanderne var gode. De kjempet i 90 minutter og gjorde jobben vår vanskelig. Men vi scoret i det siste minutt og det var godt å få seieren. Vi hadde mange sjanser til å score og muligheter til å gjøre seieren større enn den var. Vi spilte en god kamp i dag, og heldigvis fikk vi målet til slutt, sier portugiseren.

Tirsdagens seier var var den femte på rad i sesongoppkjøringen for Ole Gunnar Solskjærs menn. Laget har nå slått Perth Glory, Leeds, Inter, Tottenham og Kristiansund. Bare én kamp mot AC Milan gjenstår før Premier League braker løs.

Nyter godt av Solskjærs regime

Dalot innrømmer at Solskjærs treningsregime er hardt, men han mener man allerede kan se effekten av nordmannens metoder.

- Det har vært tøft. Vi har jobbet hardt. Det er Manchester United-måten å gjøre det på, tror jeg. Vi må fortsette slik, for resultatene har vært gode. Jeg tror vi er klare for den første kampen mot Chelsea. Vi har fremdeles en siste kamp mot Milan, og vil gjøre noen siste forberedelser til den kampen. Vi vil være klare til den første kampen av sesongen, sier han til Nettavisen.

Til et samlet pressekorps ønsker ikke backen å sammenligne årets oppkjøring med fjorårets under José Mourinho, men han forklarer at han har lært mye av året som har gått.

- Jeg liker ikke å sammenligne. Dette er en ny sesong. Jeg legger fortiden bak. Fortiden var god for meg til å vokse og forstå hva denne klubben handler om. For meg er det et nytt kapittel og en ny sesong, som jeg fokuserer på. Jobben vår er å vise hver dag at vi jobber hardt. Vi trener hver dag for å vinne kamper og troféer. Det er det denne klubben handler om og når vi spiller for Manchester United må vi vise det hver dag, forteller Dalot.