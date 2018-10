Diomande-dobbel da LAFC sikret sluttspillplass

Adama Diomande scoret to ganger da Los Angeles FC slo Colorado Rapids 3-0 på bortegress og sikret sluttspillplass i MLS.

Nordmannen har vært het siden overgangen til USA og har scoret 11 mål på 15 kamper for Los Angeles-laget, som spiller sin første sesong i MLS.

Klubben er den femte i historien som klarer å ta seg til sluttspillet på første forsøk.

– Dette er en fantastisk lagprestasjon. Vi scorer tre mål, holder nullen på bortebane og sikrer playoff. Jeg er veldig glad på vegne av klubben og lagkameratene mine, sa Diomande i et TV-intervju etter kampen.

Dio-dobbel

Det var Walker Zimmerman som sendte gjestene i ledelsen da han stanget ballen i mål fra en corner etter et kvarters spill.

Noen minutter før pause ble Diomande lekkert frispilt av Lee Ngyuen, og nordmannen hamret ballen i mål til 2-0-ledelse.

3-0-målet var ikke helt ulikt. Diomande kom alene med Rapids-keeper Tim Howard og vippet ballen via sisteskansen og i mål. En solid opptur for den norske spissen, som har slitt med skader den siste tiden.

– Det føles godt å være tilbake i laget og score mål, fastslo Diomande, som ble byttet ut snaut 20 minutter før slutt i lørdagens kamp.

Kamara skaffet Zlatan straffe

LAFC er et av tre lag som har sikret sluttspillplass fra MLS' vestre avdeling. Fullt så trygg er ikke situasjonen for byrival LA Galaxy, som ligger på 7.-plass i avdelingen etter 1-1 borte mot Sporting Kansas City lørdag.

Zlatan Ibrahimovic scoret Galaxys mål på straffespark etter 25 minutter. Det skjedde etter at norske Ola Kamara ble felt av Kansas-keeper Tim Melia innenfor 16-meteren.

Det så lenge ut til at det ene målet skulle holde til tre poeng, men da det sto igjen sju minutter av ordinær tid utlignet Johnny Russell for vertene. For hjemmelaget var det nok til å sikre at Sporting går til sluttspillet for sjuende sesong på rad.

Kamara spilte samtlige 90 minutter for Galaxy, mens Jørgen Skjelvik kom inn og fikk spille det siste drøye kvarteret i regnet i Kansas City.

(©NTB)

