Diomandé og LAFC ute av sluttspillet

Los Angeles Football Club tapte 1-3 i semifinalen i MLS-sluttspillet mot Seattle Sounders. Adama Diomandé spilte ikke fra start.

Tirsdag spilte Adama Diomandés lag semifinalen på hjemmebane mot Seattle Sounders. LAFCs Eduard Atuesta sendte hjemmelaget i ledelsen med et frisparkmål etter 17 minutter.

Seattle Sounders slo tilbake med to kjappe scoringer i det 22. og det 26. minutt. Laget fra Seattle avgjorde kampen etter 64 minutt med en scoring av Raúl Ruidíaz.

Adama Diomandé ble byttet inn etter 53 minutter, men maktet ikke å følge opp de to scoringene fra forrige kamp. Nordmannen scoret to ganger da Los Angeles FC vant kvartfinaleoppgjøret mot byrivalen LA Galaxy 5-3.

Diomande fikk sjansen med høyrefoten etter 78 minutter, men skuddet gikk over mål. Et forsøk etter 78 minutter gikk like utenfor, og på overtid endte nok et skudd fra 29-åringen over mål.

Før tirsdagens kamp hadde LAFC slått Seattle Sounders i tre av de fire siste møtene.

(©NTB)