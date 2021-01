Diomande på plass i Kina - nærmer seg ny klubb

Den 30 år gamle spissen fortsetter karrieren i Asia om alle formaliteter faller på plass.

Tidligere Strømsgodset- og Stabæk-spiller Adama Diomande er på plass i Kina, det får Nettavisen opplyst onsdag. Spissen som har vært klubbløs siden august 2020 har ifølge opplysningene blitt enig med Cangzhou Mighty Lions F.C.

Klubben rykket i 2020 ned fra kinesisk Super League og skal i 2021 spille på nivå to i Kina.

Klubben eies av Ever Bright Group, et stort eiendomsselskap i Kina og holder til i Shijiazhuang i Hebei provinsen, en by med rundt 11 millioner innbyggere sørvest for hovedstaden Beijing.

Diomande har etter at han avbrøt kontrakten med LAFC i MLS oppholdt seg i Norge der han store deler av tiden har trent med Stabæk.

Sportssjef Torgeir Bjarmann uttalte tidligere i januar til Stabæks hjemmesider at klubben i lengre tid har forsøkt å lokke Diomande tilbake til klubben.

- Han var med oss hele høsten, og var i kohort-gruppa og fulgte protokollen på lik linje med de andre spillerne. Men Dio har vært tydelig på at han ønsker seg ut av landet. Men vi har ikke gitt opp. Det er helt klart en spiller vi ønsker, så vi følger situasjonen hans nøye, uttalte Bjarmann.

De siste dagene skal spissen ha blitt enig med Cangzhou om en ettårskontrakt verdt omlag én million euro netto (i overkant av ti millioner norske kroner red.anm) og Diomande skal etter det Nettavisen forstår nå befinne seg i Kina. Der må han gjennomføre en pålagt karantenetid etter innreise til landet før han kan gjennomføre den medisinske testen.

Om det ikke oppstår problemer der og alle formaliteter faller på plass, vil 30-åringen presenteres som den kinesiske klubbens nye spiss.

Diomande spilte mellom 2015 og 2018 for Hull City i Championship og Premier League.

Spissen har scoret ett mål på 11 landskamper for Norge. Den siste kampen med flagget på brystet kom i 2017.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Diomande i lengre tid uten å lykkes.

