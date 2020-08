Diomande terminerte kontrakten med øyeblikkelig virkning

Adama Diomande gir seg i Major League Soccer-klubben Los Angeles FC. Han oppgir hensynet til familien som årsak.

I et innlegg på Instagram forteller den 30-årige spissen om avgjørelsen han har fattet i forståelse med egen klubb.

«Med tanke på de mange familieprioriteringene jeg gjør i livet mitt, har jeg bestemt meg for å terminere kontrakten min med øyeblikkelig virkning for på best mulig måte å kunne ivareta mine kjære», skriver Diomande.

Han påpeker videre at han kommer til å savne miljøet i Los Angeles FC, men understreker at han har tenkt nøye gjennom avgjørelsen som nå er tatt. Konklusjonen er at en terminering av avtalen er best for alle parter.

«Jeg vil takke klubben for forståelsen og våre entusiastiske fans. Jeg vil aldri glemme disse verdifulle erfaringene og øyeblikkene vi har delt på banen», skriver USA-proffen.

30-åringen skriver ingenting om planene han måtte ha for den videre fotballkarrieren.

Diomande har spilt for Los Angeles siden 2018. Da kom han til klubben fra engelske Hull.

(©NTB)