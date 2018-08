Diomande ut med skade i nytt tap

Adama Diomande var relativt anonym og måtte av med skade etter 69 minutter da hans Los Angeles FC tapte 2-1 borte mot New York Red Bulls i MLS søndag.

Den norske spissen kom til kampens første ordentlige målsjanse da han headet ballen både over og til side for mål etter 17 minutter.

Kort tid før pause tok vertene ledelsen etter et noe heldig mål. Et innlegg fra høyre gikk via LAFC-keeper Tyler Miller og havnet hos Daniel Royer, som i forveien hadde sklidd og lå på bakken. Liggende smalt han ballen i nettet.

Etter hvilen utlignet Diego Rossi da han ble spilt gjennom av Carlos Vela på glitrende vis.

Med 67 minutter unnagjort gikk både Diomande og hjemmelagets Aaron Long i bakken etter en duell. Spillet stoppet i to minutter før nordmannen måtte tas av banen.

Fra sidelinjen måtte han se NY Red Bulls Meyer bli tomålsscorer etter strålende kontringsfotball.

Etter kveldens tap ligger LAFC på fjerdeplass i MLS Western Conference. Det seiersvante laget er inne i en dårlig periode med fire strake kamper uten seier.

Diomande har scoret ni mål for LAFC i MLS denne sesongen, like mange som landsmann Ola Kamara har scoret for byrival LA Galaxy.

