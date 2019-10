Diomandes Los Angeles FC ute av MLS-sluttspillet

Adama Diomande kom inn fra benken og spilte 37 minutter da Los Angeles FC røk ut av MLS-sluttspillet med 1-3-tap for Seattle Sounders.

Los Angeles FC tok riktignok ledelsen ved Eduard Atuesta 17 minutter ut i 1. omgang i semifinalen i Western Conference, men det tok ikke lang tid før bortelaget slo tilbake. Allerede fem minutter senere var det duket for utligning ved Raul Ruidiaz, og fire minutter senere hadde bortelaget snudd ved Nicolás Lodeiro.

Peruaneren Raul Ruidiaz satte inn sitt andre for dagen da Seattle Sounders gikk opp til 3-1 19 minutter ut i 2. omgang, og det ble også sluttresultatet.

Adama Diomande ble byttet inn for Brian Rodriguez åtte minutter ut i 2. omgang, men maktet ikke å følge opp de to scoringene fra forrige kamp. Nordmannen scoret to ganger da Los Angeles FC vant kvartfinaleoppgjøret mot byrivalen LA Galaxy 5-3. Diomande fikk sjansen med høyrefoten etter 78 minutter, men skuddet gikk over mål. Et forsøk noen minutter senere gikk like utenfor, og på overtid endte nok et skudd fra 29-åringen over mål.

Los Angeles FC trenes av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley, men heller ikke han kunne hindre at førsterangerte LAFC gikk på sitt andre hjemmetap for sesongen. Los Angeles FC var best av alle i grunnspillet og samlet seg rekordhøye 72 poeng. Det er beste poengsum noen gang i MLS' historie.

Seattle Sounders er klare for sin tredje MLS-finale på fire år.

(©NTB)