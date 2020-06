Diop tilbake i Kristiansund

Etter et snaut halvår i Tyrkia, vender Amidou Diop hjem igjen til gamleklubben Kristiansund. Kontrakten varer ut 2022.

Senegaleseren er enig med den tyrkiske klubben Adanaspor om terminering av kontrakten, og blir å se tilbake på Kristiansund stadion to år framover.

Midtbanespilleren, som også går under navnet Mido, dro fra Kristiansund til Tyrkia i januar.

– Vi har holdt kontakten med Mido etter at han forlot klubben ved årsskiftet, og har jobbet kontinuerlig for å oppnå enighet med spilleren og for å få alle formaliteter på plass innen overgangsvinduet stenger ved midnatt, sier Kenneth A. Leren, sportslig leder i Kristiansund Ballklubb, på klubbens nettside.

Senegaleseren har tidligere spilt for Molde og Mjøndalen i tillegg til Kristiansund.

– Mido var en av Eliteseriens beste spillere våren 2019, og tilfører midtbaneleddet vårt tempo, fysikk, spilleforståelse og playmaker-egenskaper. Vi føler nå at vi har god dekning i alle posisjoner, og gleder oss til resten av 2020-sesongen, sier Leren.

Kristiansund har startet sesongen bra og ligger på tredjeplass på tabellen.

