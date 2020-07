Direkte 12.00: Nå trekkes kvart- og semifinalene i Champions League

Hvem møter hvem i den nystrukturerte utgaven av Champions League-sluttspillet? Fredag får vi svaret.

Det vil bli foretatt tre trekninger fredag. Én for semifinalene, én for kvartfinalene og én for hvilket lag som av administrative grunner blir oppført som hjemmelag i finalen.

Det er ingen seedinger eller føringer for hvem som kan møte hvem.

Følgende lag er igjen i bollen.

Allerede kvalifisert for kvartfinale:

Atalanta

Atlético

Leipzig

PSG

Ikke ferdigspilt:

Chelsea / Bayern

Napoli / Barcelona

Real Madrid / Manchester City

Lyon / Juventus

Slik spilles resten av kampene:

7.–8. august: Åttedelsfinalene ferdigspilles

12.–15. august: Kvartfinaler i Lisboa

18.– 19. august: Semifinaler i Lisboa

23. august: Finale i Lisboa

MED PÅ LEKEN: Juventus og Cristiano Ronaldo er fortsatt med i kampen om Champions League-troféet denne sesongen. Foto: Philippe Desmazes (AFP)

På grunn av koronasituasjonen har UEFA bestemt av Champions League denne sesongen skal fullføres med en miniturnering i Lisboa. I løpet av 12 dager, fra 12. august til 23. august, skal det spilles kvartfinaler, semifinaler og finale i den portugisiske hovedstaden.

Semifinalene og kvartfinalene i turneringen spilles normalt sett over to kamper, men blir denne gangen enkeltkamper på nøytral grunn i Portugal.

Samtlige kamper blir spilt på hjemmebanene til Benfica og Sporting Lisboa.

Årsaken til at avslutningen legges til Portugal, er at landet ikke har vært nær så hardt rammet av viruspandemien som mange andre.

Det er altså bare fire lag som foreløpig er klare for kvartfinalene i Champions League. Kamp to gjenstår i fire av åttedelsfinalene. Disse spilles altså 7. og 8. august.