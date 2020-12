Jens Petter Hauge får sjansen fra start i Europa League-kampen mot Celtic.

21-åringen får sin andre kamp fra start for AC Milan i oppgjøret mot Celtic. Kristoffer Ajer starter for Celtic. Moi Elyounoussi er ute med skade.

I det motsatte oppgjøret scoret Hauge sitt første mål for AC Milan.

AC Milan ligger som nummer to i sin gruppe i Europa League, og kan med seier over Celtic ta et stort steg mot avansement. Celtic har bare fått med seg ett poeng på de fire første kampene og ligger sist i gruppa.

Følg kampen i Nettavisens livesystem under:

Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter