Direkte: Følg Manchester City mot Liverpool her

Liverpool har allerede vunnet Premier League, men Pep Guardiolas menn ønsker likevel å sette en liten demper på festen.

Det er duket for et virkelig storoppgjør på Etihad torsdag kveld. Seriemester Liverpool tar turen til den lyseblå delen av Manchester for å møte serietoer City.

Jürgen Klopps menn står kun med ett tap denne sesongen og er ute etter å avslutte det hele med stil.

