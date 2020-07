Direkte: Følg Molde mot Vålerenga

Molde trenger seier for å holde følge med Bodø/Glimt.

Molde gikk på sesongens første tap i forrige runde mot Bodø/Glimt.

Fra den kampen gjør Erling Moe tre endringer på laget sitt.

Inn kommer John Kitolano, Erik Ulland Andersen og Tobias Christensen.

Vålerenga på sin side gjør to endringer etter 2-0-seieren over Strømsgodset, der Felix Myhre og Thiago Holm kommer inn for hovedstadslaget.