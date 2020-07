Direkte: Kristiansund møter Molde til toppkamp

Amahl Pellegrino er tilbake fra start for Kristiansund når de er verter for Molde torsdag.

Det er duket for et realt nord-vest-derby i Kristiansund. Molde kommer på besøk og trenger tre poeng for å holde tritt med Bodø/Glimt på toppen av tabellen.

Kristiansund har imponert stort hittil denne sesongen og innehar tredjeplassen etter fire kamper.

Ohi Omoijuanfo starter på benken for gjestene, det samme gjør nysigneringen Sheriff Sinyan.

Hos hjemmelaget er Amahl Pellegrino tilbake og starter på venstresiden i angrepet for KBK.

Følg toppkampen direkte i livesenteret: