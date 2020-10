Direkte: Leeds tar imot Pep Guardiola og Manchester City

Tidligere denne uka ble Ruben Dias klar for Manchester City for omtrent 800 millioner kroner. Portugiseren går rett inn på laget som møter Leeds lørdag kveld.

LEEDS - MANCHESTER CITY:

Leeds har begynt sesongen med to seire og et tap, mens Manchester City står med en seier og et tap, før lagene møtes til dyst lørdag kveld.

Ruben Dias ble City-spiller tidligere denne uka, og går rett inn i forsvarsrekka og danner stopperduo med Aymeric Laporte. En annen av sommerens storsigneringer, Ferran Torres, får også sjansen fra start.

