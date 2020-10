Direkte: Solskjærs Manchester United tar imot Mourinhos Tottenham

Søndag kveld er det duket for storkamp. Følg alt som skjer på Old Trafford minutt for minutt her.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM: Det er klart for storkamp i Premier League når Manchester United tar imot Tottenham. United står før kveldens kamp med én seier og et tap, mens Tottenham har åpnet PL-sesongen med én seier, én uavgjort og et tap. Den største overraskelsen i hjemmelagets startellever er at Eric Bailly starter sammen med Harry Maguire i midtforsvaret. Victor Lindelöf er henvist til benken. I Tottenham er det mest overraskende at Serge Aurier får sjansen fra start framfor Matt Doherty. Nyervervelsen Sergio Reguilón får også muligheten på venstrebacken. Følg kampen direkte her: