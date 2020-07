Direkte: Stabæk møter Rosenborg med Børven fra start

Stabæk gjester Rosenborg på Nadderud søndag kveld.

André Hansen ruslet i garderoben under oppvarmingen, og Oslo-karen holdt seg til lysken i det han gikk av banen. Dermed ligger det an til Julian Faye Lund fra start i Rosenborgs mål.

Torgeir Børven får sin første kamp fra start for RBK.

For Stabæk er det også dårlig nytt før avspark. Emil Bohinen ble skadet dagen før kamp og ble testet inn mot søndagens kamp. Han er ikke med i troppen for Bærums-laget etter at han ikke bestod de fysiske testene inn mot kampen.

