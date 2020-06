Diskerud aktuell for HIF-debut tross Twitter-blemme

Det er ikke ondt blod mellom Helsingborg-trener Olof Mellberg og nyervervelsen Mikkel «Mix» Diskerud selv om nordmannen dummet seg ut i sosiale medier.

Derimot sier Mellberg til Fotbollskanalen at Diskerud har sett svært ivrig ut og er klar for å spille.

– Han har vært veldig «taggad» etter å komme hit, veldig engasjert i hvordan vi spiller fotball og sin egen rolle. Så jeg begrunner bare ut fra mine samtaler med ham. Han har også uttrykt at han er veldig gira over å være her, så jeg tror ikke det er noen tvil, sier Helsingborg-treneren.

– Kan dette påvirke hans framtid i HIF?

– Det har jeg ikke opplevd. Nå jobber han med å komme seg i så bra form som mulig og bidra på banen. Når alt kommer til alt, er dét det viktigste, sier Mellberg.

Skapte oppstyr

Diskerud ble den store snakkisen i svensk fotball på grunn av en Twitter-melding han publiserte etter at Helsingborg tapte 0-3 hjemme mot Varberg i serieåpningen mandag.

«En positiv ting er at et vestkystlag tok tre poeng. Heia vestkysten», skrev den tidligere IFK Göteborg-spilleren.

Mange HIF-supportere reagerte med sinne på meldingen. Det gjorde også klubbens styreleder Krister Azelius.

– På klubbens vegne er det helt uakseptabelt. Jeg forstår at fansen blir frustrert, uttalte Azelius.

Senere måtte «Mix» beklage Twitter-meldingen, som han hadde slettet etter kort tid.

– Jeg forsto at det ble feil da reaksjonene kom. Alle tap er naturligvis harde for supporterne, og alle er engasjerte i klubben. Det veide tungt, og jeg ber virkelig om unnskyldning til alle i og rundt HIF som har tatt dette ille opp, skrev han tirsdag til nettstedet Fotboll Skåne.

Ny verden

Diskerud kom nylig til Helsingborg på lån fra Manchester City, men var ikke i kamptroppen i serieåpningen. Han er aktuell for spill mot Kalmar torsdag, bekrefter Mellberg.

Treneren har ikke sett Twitter-meldingen fra Diskerud, men har fått innholdet videreformidlet. Han erkjenner at det kanskje var lettere å forholde seg til medier da han selv var spiller.

– Det var annerledes. Då var det bare et antall aviser og journalister som skrev alt, og folk leste det. Nå er det et helt annet miljø med flere forumer, sier Mellberg.

(©NTB)