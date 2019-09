Diskvalifikasjonen omgjort – Jakob Ingebrigtsen får løpe VM-finalen

Norges anke ble hørt. Jakob Ingebrigtsen får løpe mandagens VM-finale på 5000 meter i friidretts-VM i Qatar.

Det ble klart sent fredag kveld. 19-åringen ble først disket for å ha løpt tre steg utenfor banen under forsøksheatet. Det britiske laget la inn protest.

Etter at Norge la inn anke ble avgjørelsen omgjort.

– Juryen konkluderer med at de tre stegene Jakob tar innenfor banen kommer som resultat av fysisk kontakt med en annen utøver, og at stegene ikke utgjør noen fordel. Juryen tar protesten til følge, leste pressetalsmann Knut Skeie Solberg i Norges Friidrettsforbund opp for pressen.

Dermed blir det tre brødre Ingebrigtsen i mandagens finale. Jakob (19) og Filip (26) gikk videre etter å ha blitt blant de fem beste i hvert sitt heat, mens Henrik (28) sikret finaleplass på tid.

– Jeg er lettet over at reglementet innimellom fungerer for de uskyldige. Det er jo deilig å vite at jeg ikke løp tolv og en halv runde for ingenting, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han la ikke fram sin forklaring for juryen. Det var det andre personer som sto for.

– Jeg føler det samme nå som jeg gjorde tidligere. Jeg vet hva jeg har gjort. Hvis jeg hadde blitt dømt er det ikke noe jeg kan gjøre eller kunne gjort annerledes, sier 19-åringen.

Lettet Gjert

Også pappa og trener Gjert var svært fornøyd etter at avgjørelsen var blitt tatt. Han forteller at han tidlig i prosessen hadde stor tro på at Jakob skulle få løpe finalen.

– Vi ble relativt raskt beroliget av ekspertisen med regler. Det har tikket inn meldinger og videoer. Det ble fremlagt en video for juryen som viste at det ikke var grunnlag for protesten, sier han.

Nå får han se tre av sine sønner løpe finale på 5000 meter i et VM.

– Dette betyr at det er tre gutter fra Norge i en 5000-meterfinale, og de er brødre. Det er jo historisk, helt sikkert, og jeg tror de kommer til å sparke bra fra seg i den finalen.

Utenfor banen

Episoden som først endte med diskvalifikasjon, før den ble omgjort, skjedde på slutten av fredagens forsøksheat.

Jakob Ingebrigtsen ble liggende midt i en stor pulje, og på slutten beveget han seg helt ut mot listen for å komme seg fram i feltet. Det klarte han, men TV-bildene viste at han hadde løpt noen steg utenfor banen. Det kunne se ut som han fikk en dytt først.

19-åringen spurtet overbevisende inn til fjerdeplass. Først over en time senere ble det klart at han var disket etter en protest fra britene. Cirka to timer senere ble altså avgjørelsen omgjort.

(©NTB)