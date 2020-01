Disse bildene av Flugstad Østberg liker FIS dårlig

Ingvild Flugstad Østberg fikk en hjelpende hånd etter at hun brakk staven. Det liker ikke renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet.

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Det var mot slutten av fredagens fellesstart som ble vunnet av Astrid Uhrenholdt Jacobsen at Østberg havnet i trøbbel.

Therese Johaug kom borti Østbergs stav som knakk i to og den norske landslagsløperen var dermed sjanseløs til å kjempe om seieren.

Det til tross for at hun sekunder etter stavbrekket fikk ulovlig hjelp av en person i det norske støtteapparatet som gav Østberg et hjelpende dytt i ryggen.

Dytten gav liten effekt og det er også derfor Østberg slipper unna med en advarsel. Det forteller Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, til Expressen.

- Vi har sett på video av hendelsen og vi synes ikke at det er noe smart å gjøre, sier Mignerey som varsler en liten alvorsprat med Norge.

- Vi kommer til å snakke med det norske laget og gjøre det klart at det de gjorde ikke er tillat, forklarer renndirektøren.

DYTTET I GANG: Ingvild Flugstad Østberg mottok ulovlig hjelp. Foto: (Skjermdump)

Østberg: - Jeg ba ikke om noe dytt

Etter fredagens fellesstart forteller Østberg at hun ikke husker å ha fått noe hjelp.

- Det er noen som har sagt det. Jeg husker ikke det. Det kan godt hende. Der og da var jeg mest opptatt av å gå alt jeg hadde inn til mål, sier Østberg til Nettavisen.

Den norske langrennsstjernen som endte på 5. plass, ble vist bildene av situasjonen etter løpet - uten at hun ble så mye klokere.

- Det var ikke noe sånn som i Tour de France hvor man holder fast i bilruta. Vi er ikke på det nivået der. Det er et kvart sekund hvor han er borti meg, tror jeg, sier Østberg.

- Frykter du at det kan få konsekvenser?

- Det er i hvert fall fryktelig kjedelig for det var ikke akkurat sånn at jeg ba om å bli dyttet i gang der. Jeg har samme plassering i bunn av bakken som jeg har i mål, så hvis det får noen konsekvenser så er det litt merkelig, forteller Østberg.

SKUFFET: Hverken Therese Johaug eller Ingvild Flugstad Østberg maktet å ta seg på pallen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Irritert over uhellet



Noen større konsekvenser enn en muntlig avtale får det altså ikke for den norske løperen som var irritert over at løpet ble ødelagt på grunn av stavbruddet.

- Det kokte litt der da. Det var verst tenkelig tidspunkt å brekke staven på. Det er ikke så ofte jeg er innblandet i uhell. Jeg føler jeg beholder roen bra i fellesstarter og tar mange smarte valg. Jeg kjente også at jeg hadde litt ekstra å gå med. Det er derfor jeg blir irritert fordi jeg føler at jeg kan kjempe om seieren, forklarer Østberg.

Både Østberg og Johaug skulle vise seg å være sjanseløse på en pallplassering fredag. I stedet var det lagvenninne Uhrenholdt Jacobsen som vant den femte etappen av Tour de Ski.

Hun kom i mål foran svenske Ebba Andersson som ble nummer to og tyskeren Katharina Hennig som stakk av med tredjeplassen.

Johaug ble nummer fire og leder fortsatt touren sammenlagt.

Tour de Ski fortsetter lørdag med sprint i Val di Fiemme.