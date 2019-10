Disse kan bli årets talent i PostNord-ligaen

Forsvarstrio kjemper om den gjeve tittelen.

Hver sesong kåres årets talent i PostNord-ligaen, og denne sesongen er intet unntak.

Denne sesongen har forsvarsspillerne markert seg, og alle de tre finalistene spiller i de bakre rekker for sine klubber.

Disse spillerne kan bli årets talent:

Sturla Ottesen, Kjelsås

Robert Williams, Stjørdals-Blink

Ole Martin Kolskogen, Åsane

Kjemper om opprykk



Ottesen og hans Kjelsås har lenge sniffet på muligheten for et opprykk til Obosligaen, men foran siste serierunde er det kun en kvalifiseringsplass som er muligheten for Oslo-laget.

Williams og hans Stjørdals-Blink har imponert alle i årets sesong, og ligger i skrivende stund øverst i sin avdeling i PostNord-ligaen. Med seier i siste kamp vil opprykket være sikret. Williams er uansett klar for Ranheim fra 1. januar 2020, og vil dermed være sikret spill i enten Eliteserien eller Obosligaen.

Også Kolskogen har muligheten til å rykke opp med sitt Åsane, men er avhengige av at Grorud ikke vinner sin kamp i serieavslutningen.

20.000 kroner



Vinnerne av prisen vil få 20.000 kroner, og føye seg inn i en rekke av flere lovende spillere. Forrige sesong var det Thomas Rekdal som stakk av med tittelen som årets talent i PostNord-ligaen.

Thomas Rekdal, FFK (2018)

Markus Solbakken (2017)

Kasper Nissen, Nest Sotra (2016)

Vinnerne av årets pris vil bli annonsert like før kampstart lørdag.

