Disse kjører lagkonkurransen i alpin-VM

Sebastian Foss Solevåg, Fabian Wilkens Solheim, Kristin Lysdahl, Kristina Riis-Johannessen og Thea Stjernesund kjører for Norge i lagkonkurransen i alpin-VM.

Solevåg er Norges mest meritterte på laget med en 1.-plass og en 2.-plass i slalåm denne sesongen i verdenscupen. Han og Lysdahl var på laget som tok OL-bronse i den samme øvelsen i 2018.

Norge møter Japan i åttedelsfinale. Det handler om parallellslalåm, og i hver runde er det to dueller for menn og to for kvinner. Det kan gjøres bytte underveis, men ikke byttes tilbake.

Henrik Kristoffersen har ikke vært aktuell til å stille for Norge. Landslagstrener Steve Skavik har sagt dette til NTB om hvorfor:

– Henrik vil forberede seg maksimalt til storslalåm og slalåm. I og med at parallell- og lagkonkurranse kommer så tett på, velger han å satse på storslalåmrennet, som blir hans første start, sa Skavik.

Lagkonkurranse har vært på VM-programmet siden 2005. Norge har aldri tatt medalje i denne grenen i VM-sammenheng.

Øvelsen starter onsdag klokken 12.15 i Cortina d'Ampezzo. Om Norge slår ut Japan, blir det amerikansk eller russisk motstand i kvartfinalen.

