Disse lagene kan Liverpool møte i VM for klubblag

De røde reiser til Qatar før jul for å spille turnering.

Liverpool gikk til topps i Champions League forrige sesong og dermed skal de røde spille den såkalte «VM for klubblag»-turneringen i regi av FIFA nå i høst.

Mandag ble det klart hvilke lag Jürgen Klopps menn kan møte der.

Liverpool går rett inn i semifinalen av turneringen. Resultater i andre kamper vil avgjøre hvilket lag som til slutt skal stå på motsatt banehalvdel mot de røde.

Al Sadd SC fra Qatar, Hienghene Sport fra Ny-Caledonia og Monterrey fra Mexico er alle mulige motstandere for Premier League klubben. De to førstnevnte lagene spiller før mot hverandre og vinneren der møter Monterrey i neste kamp av klubb-VM.

Vinneren der igjen skal spille semifinale mot Liverpool.

Turneringen spilles mellom 11.-og 21. desember i Qatar.

Liverpools semifinale spilles 18. desember og finalen spilles 21. desember.

I tillegg til de nevnte lagene er også Esperance de Tunis fra Tunisia klare for turneringen som representant for Afrika, mens lagene fra Asia (Al Sadd er kvalifisert som vertsnasjon) og Sør-Amerika fortsatt ikke er klare.

Det har ikke vært så mye blest rundt VM for klubblag de siste årene, men tilbake i 2000 fikk turneringen mye oppmerksomhet på grunn av Manchester Uniteds deltagelse. Klubben valgte å droppe spill i FA-cupen for å delta i klubb-VM.

Liverpool spilte sist finale i VM for klubblag tilbake i 2005. Den gang ble det 1-0-tap i finalen for brasilianske Sao Paulo for de røde fra Merseyside.