Disse vinner Nettavisen-prisen 2020

En lang og innholdsrik sesong er over. Nettavisen mener disse tre er årets spiller, årets unge spiller og årets trener i Eliteserien.

BODØ/DRAMMEN (Nettavisen): Nettavisen-prisen deles tradisjonen tro ut i de tre nevnte kategoriene, og kandidatene til å vinne har som vanlig vært mange.

Juryen, som har bestått av Nettavisens sportsredaksjon, har i 2020 kommet frem til følgende tre prisvinnere:

Årets spiller: Philip Zinckernagel (Bodø/Glimt)

Juryens begrunnelse:

Zinckernagel har lagt bak seg en vanvittig imponerende sesong for den suverene seriemesteren.

Med 19 scoringer og 18 målgivende pasninger er han seriens desiderte poengkonge med 44 målpoeng på 28 kamper.

Det er tall enhver profesjonell fotballspiller ville vært stolt av.

Statistikken taler for seg selv og Zinckernagel er seriens desidert beste spiller i en liga der mange har prestert på et svært høyt nivå.

Den 26 år gamle dansken, som sitter på en utgående kontrakt, har vært en stor bidragsyter til Glimts historiske seriegull.

2020 kan fort være det siste norsk fotball fikk se av årets spiller i Eliteserien.

Zinckernagel om å vinne prisen:

- Jeg er veldig glad og veldig stolt. Jeg har fått denne veldig fine prisen, det setter jeg utrolig pris på. Det har vært en fantastisk sesong for meg og laget. Et stort år som har gått veldig fort. Jeg håper jeg snart får lov til å nyte det. Det har vært en helt vill sesong fra første runde. Vi har spilt så godt, og det har gjort det enkelt for enkeltspillere å prestere. Det er en superfin reise, og forhåpentligvis kan jeg snart sette meg ned og nyte det vi har oppnådd. Det blir deilig med ferie og få mulighet til å tenke på det vi har opplevd.

Du kan lese et stort intervju med Zinckernagel mandag 28. desember.

Årets trener: Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt)

Juryens begrunnelse:

Kjetil Knutsen er den første som vinner Nettavisen-prisen som årets trener to ganger siden prisoppstarten i 2014. Etter et sensasjonelt sølv forrige sesong, har årets sesong vært et eneste stort eventyr som ble kronet med et fullstendig overlegent seriegull.

81 poeng, kun ett tap og 103 (!) scorede mål ble fasiten i det som har vært en ellevill sesong for Knutsen og hans mannskap.

Til tross for at Glimt mistet Jens Petter Hauge til Milan underveis i sesongen, har gultrøyenes seierstog likevel fortsatt i samme spor.

På trenerbenken har 52-åringen stått støtt, og ledet de gulkledde fra nord fra den ene storseieren til den andre - gjennom sprudlende angrepsspill som ville fått et fullsatt Aspmyra til å gå av hengslene.

Knutsen har fått spillere i alle ledd til å skinne, fra Kasper Junker og Philip Zinckernagel på topp, til Ulrik Saltnes/Patrick Berg på midtbanen og Marius Lode i midtforsvaret. Han evner å utvikle spillere og få det beste ut av hver enkelt.

Seriegullet ble sikret lenge før siste serierunde, og det var aldri noen tvil om prisen; Kjetil Knutsen er Årets trener i Eliteserien 2020.

Kjetil Knutsen om å vinne prisen:

- Dette er ærefullt, jeg er stolt og utrolig privilegert som får være i en så fantastisk klubb med så mange dyktige mennesker og som trekker hverandre i samme retning. Det er et helt fantastisk team rundt laget, så det er jeg som mottar prisen, men jeg føler jeg tar den imot på vegne av trenerteamet. Til slutt må jeg rette en stor takk til en spillergruppe som overrasker og imponerer hver dag. Den kulturen vi har i Bodø/Glimt og sulten og lysten til å bli bedre hver dag. Og det er lett å si, men å gjøre det er dét som skiller klinten fra hveten. Så hadde det ikke vært for dem, så hadde ikke jeg stått her med denne gjeve prisen.

Du kan lese et stort intervju med Knutsen tirsdag 29. desember!

Årets unge spiller: Johan Hove (Strømsgodset)

* For å vinne denne prisen kan man maks fylle 20 år inneværende sesong.

Juryens begrunnelse:

20-åringen har fått sitt definitive gjennombrudd i Eliteserien denne sesongen. Etter å ha slitt med lite tillit under Henrik Pedersens ledelse forrige høst, grep han muligheten med begge hender da han fikk sjansen denne sesongen.

På et Strømsgodset som har slitt i bunnen har Hove scoret imponerende ti mål fra sin midtbaneposisjon og leverte tre målgivende pasninger i 2020.

I tillegg til å ha plukket med seg mange målpoeng har 20-åringen imponert med enorm løpskapasitet, vinnervilje og gode avslutningsegenskaper.

Hove går en svært spennende fremtid i møte.

Johan Hove om å vinne prisen:

- Det er stort. Det er en fin utmerkelse å få. Det er noe jeg er veldig stolt over og jeg er glad for å ha fått en sånn pris jeg kan se tilbake på. Det har vært en veldig god sesong, som egentlig har gått veldig fort. Nå føler jeg at jeg har etablert meg skikkelig i laget og i Eliteserien, og fått vist meg frem på en god måte.

P.S: Les et stort intervju med prisvinneren 30. desember!

