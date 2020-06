Dixon vant første indycarløp på åtte måneder og tangerte Foyt-rekord

Scott Dixon fra New Zealand klatret ut av bilen og iførte seg munnbind før han feiret seieren i den forsinkede sesongåpningen i Indycar lørdag.

– Dette er merkelige tider. Det er ille at publikum ikke kunne være her, men det var fantastisk å konkurrere igjen. Farten var der, og det var ingenting som holdt meg tilbake, sa Dixon etter sin 47. indycarseier.

Han tangerte rekorden til A.J. Foyt ved å ha vunnet løp i 18 ulike sesonger. Dixon har nå minst en seier i 16 år på rad, og det er han alene om. Bare Foyt (67) og Mario Andretti (52) har flere seirer.

Hele stevnet ble gjennomført på en dag, og de eneste tilskuerne var beboerne i leiligheter med utsyn til banen i Fort Worth.

– Dette var en laginnsats, sa Dixon, som var best under trening og nest best i kvalifiseringen. Selve løpet vant han foran Simon Pagenaud og Josef Newgarden. Sistnevnte hadde pole position.

Dixons unge svenske lagkamerat Felix Rosenqvist krasjet ni runder før mål, da han var på 2.-plass.

Det var første indycarløp på åtte måneder. Det blir nesten en måned til det neste, men løpet i Indianapolis 4. juli blir det første av fem på bare 15 dager.

