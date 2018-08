Djokovic ble dårlig i heten, men tok seg videre

Novak Djokovic sa at heten fikk ham til å føle seg uvel, men han kjempet seg videre i US Open med seier i fire sett mot ungareren Márton Fucsovics.

Den tidligere verdenseneren mistet fjorårets turnering på grunn av skade og spilte sin første kamp i US Open siden han tapte finalen i 2016. Det ble et brutalt gjensyn da det var nær 40 grader i skyggen.

– Vi slet begge to, og det var lett å se. Mot slutten av tredje sett begynte det å gå litt bedre. Inntil da var jeg i overlevelsesmodus, sa Djokovic etter å ha vunnet 6-3, 3-6, 6-4, 6-0.

Virkelig skikk på spillet fikk han først etter at spillerne fikk en ti minutters pause før det fjerde settet. Etter et besøk i garderoben avsluttet han kampen ved å vinne det siste settet blankt.

Insisterte på pause

På kvinnenes WTA-tour finnes en regel om at spillerne kan kreve pause før tredje sett når temperaturen er over en viss grense. Mennene har ingen slik regel, men ettersom de i US Open spiller best av fem sett insisterte de medisinsk ansvarlige på å la også dem få pause under tirsdagens forhold, og da før fjerde sett.

For mange var det ikke nok. Fire mannlige spillere ga opp underveis i sine kamper tirsdag på grunn av varmen.

– Ti minutter? Jeg ville trengt halvannen time, sa argentinske Leonardo Mayer, som ga opp i fjerde sett mot Laslo Djere. Han mener at mennene må slutte å spille best av fem sett i Grand Slam-turneringer.

– Aktet ikke å dø

– Jeg tror jeg fikk heteslag. Jeg aktet ikke å dø på banen. I garderoben så jeg flere andre som bare lå rett ut.

Ricardas Berankis (mot Chung Hyeon), Stefano Travaglia (mot Hubert Hurkacz) og Marius Copil (mot Marin Cilic) ga seg også før kampene var ferdigspilt.

– Det var brutalt der ute i dag, sa 7.-seedede Cilic, som vant turneringen i 2014.

