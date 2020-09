Djokovic disket og kastet ut av US Open

Det kokte over for Novak Djokovic i møtet med Pablo Carreno Busta.

Artikkelen oppdateres

Storfavoritten i US Open Novak Djokovic er diskvalifisert og kastet ut av US Open etter at han i irritasjon slo en ball som traff en linjedommer i halsen.

Situasjonen oppstod etter at spanjolen Pablo Carreno Busta brøt serberen i slutten første sett og tok ledelsen 6-5 mot verdenseneren.

Djokovic hadde tidligere i settet tatt telling etter å ha falt, landet forkjært og tilsynelatende skadet skulderen. Også tidligere i kampen, slo han en ball i sinne ut av banen.

- Han var ute av balanse

Eurosport-kommentator Christer Francke er ikke i tvil om at det var rett å diske serberen, selv om det var et uhell.

- Det er tilfeldigheter. Han har jo 0-40 og nesten brudd i det forrige gamet. Da hadde han sannsynligvis servet hjem settet. I stedet taper han sitt eget servegame og i sinne smeller han en ball i sideveggen, så drar han en ball bakover i banen på vei til sidebytte der. Det er jo clean disk med en gang. Det er ingen dikusjon, selv om han bedyrer sin uskyld, sier Francke til Nettavisen.

TRUFFET I HALSEN: Linjedommeren slet med pusten etter å ha blitt truffet i halsen. Foto: Seth Wenig (AP)

- Slår du tusen sånne baller bakover, så skjer det sannsynligvis ingenting, så det er jo veldig uflaks. Federer og Nadal hadde nok ikke gjort det der.

- Er det litt typisk Djokovic? Vi har jo sett det tidligere i turneringen. Han skriker i sinne mot boksen sin og slår baller i sinne når det ikke går veien.

- Ja, han er litt hissig innimellom, men han er jo ikke en som vil skade noen. Skal du dra en ball bakover, så dra den i hvert fall lavt, da. Ikke dra den opp i høyden der. Han var helt klart litt ute av balanse, for han gikk jo på trynet også tidligere i gamet. Vi er vant til å se at han gjør det, men at han henter seg inn igjen. Denne gangen ødela han for seg selv. Det er helt utrolig at det skjer. Jeg kan nesten ikke tro det, sier Francke.

- Hadde gått raskere med noen andre

Til tross for at ekspertene kaller det en soleklar disk, brukte dommerne 15 minutter på å avgjøre serberens skjebne ute på hardcourten i New York. Francke tror det har med Djokovic sin status å gjøre.

- Det hadde nok vært litt raskere med noen andre, ja. Når han står og forklarer seg og bedyrer sin uskyld, så får han lov til å gjøre det. En annen spiller spiller hadde kanskje fått lov til å forklare seg, men ikke så lenge, mener Eurosport-kommentatoren.

Novak Djokovic hadde en fantastisk mulighet til å knappe innpå Roger Federer og Rafael Nadal i antall Grand Slam-seirer, da hovedkonkurrentene ikke deltok.

Federer gjennomfører en dobbel kneoperasjon, mens Nadal stod over av helsemessige årsaker og sparer krefter til US Open senere denne måneden.

Djokovic var også storfavoritt til å vinne turneringen. Serberen stod med 17 Grand Slam-titler. Federer har 20, mens Nadal har 19.

Casper Ruud røk ut av US Open i tredje runde mot italienske Matteo Berrettini lørdag.