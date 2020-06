Djokovic får krass kritikk etter å ha arrangert tennisturnering og fester

Flere spillere er bekreftet koronasmittet, og nå har en ny video ført til ytterligere kritikk mot tennisstjernen.

Tennisspillerne Borna Coric fra Kroatia og bulgareren Grigor Dimitrov bekreftet nylig at de har fått påvist koronasmitte.

Finalen i Adria Summer Tour, en grusturnering med oppvisningskamper i Serbia og Kroatia, mellom Andrej Rublev og superstjernen Novak Djokovic er dermed avlyst.

Turneringen, som er satt i gang i regi av nettopp Djokovic, har fått krass kritikk, og kritikken har økt i volum etter at videoer av festende tennisspillere i bar overkropp begynte å spre seg i sosiale medier.

- Jeg synes han er et dårlig forbilde. For å si det sånn, så synes jeg ikke du skal ha spillere som fester og danser oppå hverandre. Han burde tatt ansvar for arrangementet sitt og hvordan det ser ut utenfra, sier den britiske tennisstjernen Dan Evans ifølge BBC.

STJERNEN I MIDTEN: Novak Djokovic, med svart t-skjorte i midten, omringes av tennisentusiaster i forbindelse med turneringen. Foto: Darko Vojinovic (AP)

Første runde i turneringen tiltrakk seg 4000 fans i Beograd. Evans mener det ikke var noen god idé å samle så mange mennesker midt i en pandemi.

- Å kjøre oppvisningskamper er bra, men selv om reglene i det landet ikke er to meters avstand, er det vel ikke en spøk, er det vel? Selv om retningslinjene i landet er tilbake til normalen, ville jeg prøvd å holde meg så mye borte fra folk som mulig.

Også den frittalende australeren Nick Kyrgios reagerer på Djokovic sin turnering på Balkan.

- Idiotisk avgjørelse å gjennomføre «oppvisningskampene», men det er dette som skjer når du ser bort fra alle prototoller. Dette er ikke en vits, skriver Kyrgios på Twitter.

Mandag kom det også opplysninger om at trenerne til både Grigor Dimitrov og Novak Djokovic er smittet av viruset.

Det har vært stans i ordinært turneringsspill i tennis siden mars på grunn av viruspandemien. Planen er å starte opp igjen i august.