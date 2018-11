Djokovic feiret førsteplassen med milepæl

Novak Djokovic blir igjen verdensener i tennis. Det feiret han torsdag ved å ta seg til kvartfinale i Paris Masters, og samtidig rundet serberen en ny milepæl.

Etter å ha slått Damir Dzumhur i strake sett har 31-åringen for første gang i karrieren vunnet 30 sett på rad. Den gamle personlige rekorden, satt i 2015, var på 29.

Djokovic ledet 6-1, 2-1 da Dzumhur måtte trekke seg på grunn av skade.

Allerede onsdag var det klart at Djokovic neste uke er tilbake som verdensener, for første gang på to år. Det ble klart da Rafael Nadal trakk seg fra turneringen i Paris på grunn av skade.

Det er bare fem måneder siden Djokovic var nede på 22.-plass, hans laveste plassering på 12 år. Det skjedde da han røk ut av Roland-Garros i kvartfinalen. Siden har han vunnet Grand Slam-turneringene Wimbledon og US Open, blant flere andre. Nå har han vunnet 29 av sine 30 siste kamper.

– Når vi tenker på hva jeg har vært gjennom det siste året, er det en fenomenal prestasjon, sa Djokovic.

– Jeg er veldig, veldig glad og stolt. For fem måneder siden ville dette vært høyst usannsynlig.

Djokovic har vunnet turneringen i Paris fire ganger og akter ikke å gi seg nå. Hans nye mål er å avslutte sesongen som verdensener.

– Rafa er ikke ute av det, og Roger (Federer) vil også blande seg inn. Mye avhenger av hvordan det går i ATP-mesterskapet i London, sa han.

Neste motstander er Marin Cilic, som slo Grigor Dimitrov 7-6 (7-5), 6-4 og bedret sine sjanser til å komme med i sesongfinalen i London.

– Jeg er veldig nær å sikre plass i London, sa Cilic, som også skal spille for Kroatia i Davis Cup-finalen mot Frankrike i slutten av måneden. Han vil være garantert London-billett dersom han slår Djokovic i kvartfinalen.

Karen Khatsjanov er også kvartfinaleklar i Paris. Han avverget to matchballer mot John Isner før han beseiret amerikaneren i tre sett. Han møter Alexander Zverev i neste kamp. Tyskeren slo argentinske Diego Schwartzman 6-4, 6-2.

(©NTB)

Mest sett siste uken