Djokovic fullførte samlingen

Novak Djokovic beseiret Roger Federer i strake sett og ble den første tennisspiller som har vunnet alle de ni Masters 1000-turneringene.

De to superstjernene møttes i finalen i Cincinnati Masters. Det var deres første innbyrdes oppgjør på to år som følge av skadeproblemer, og serberen trakk det lengste strå med 6-4, 6-4.

Han var i Cincinnati-finalen for sjette gang, men tapte de fem første, tre av dem mot Federer.

Da Federers forehand på matchball gikk ut, hevet Djokovic armene og brølte av glede. Han hoppet opp og slo i luften før han ga racketen til en beundrer og kastet svettebåndene opp på tribunen. Det var liten tvil om at seieren betydde mye for ham.

– Takk for at du lot meg vinne her en gang, fleipet han henvendt til Federer under troféoverrekkelsen.

– Jeg spilte ikke min beste tennis i dag, men jeg greide å vinne. Det har vært en berg-og-dalbane-uke, la han til etter en turnering med mange regnavbrudd, der han også slet med mageproblemer.

Djokovic var allerede før søndagens triumf i Ohio den eneste med seier i åtte av turneringene som er ranket rett bak Grand Slam-turneringene. Navn som Federer, Rafael Nadal, Andy Murray og Andre Agassi kan vise til seier i sju av dem.

På topp

Djokovic slet lenge med å komme tilbake etter albueoperasjonen i fjor, men i juli var han tilbake på topp da han vant Wimbledon for fjerde gang. 31-åringen har ingen planer om å la det bli med det, og han har imponert på hardcourten i Cincinnati.

Han kunne knapt fått vanskeligere motstander i finalen. Federer spilte finale i Cincinnati Masters for åttende gang og hadde vunnet alle de sju tidligere.

Federer hadde dessuten holdt serven 100 ganger på rad i Cincinnati Open da Djokovic brøt ham og tok ledelsen 4-3 i første sett.

Tre brudd

Tidlig i 2. sett brøt finalistene en gang hver, men Djokovic brøt igjen og tok ledelsen 4-3 også i det settet. I begge sett fullførte han jobben ved å holde egen serve to ganger.

Federer hadde ukarakteristisk nok 28 upressede feilslag i kampen og må vente på sin 99. turneringsseier i karrieren.

– Jeg gratulerer Novak, ikke bare med seieren i dag, men med hele karrieren, sa Federer.

Sveitseren tapte selv om han hadde en enklere reise til finalen. Hans semifinalemotstander David Goffin måtte lørdag trekke seg i 2. sett på grunn av en vond skulder. Djokovic måtte på sin side spille tre sett for å slå Marin Cilic.

