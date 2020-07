Djokovic mener han er utsatt for en heksejakt: - Det finnes en agenda

Tennisstjerner i munnhuggeri etter verdensenerens turnering.

Etter at Novak Djokovic arrangerte en oppvisningsturnering med fulle tribuner hjemme i Serbia midt under den pågående korona-pandemien, har kritikken haglet fra flere hold.

Djokovic og kona pådro seg også viruset i etterkant av turneringen, etter at de blant annet arrangerte flere fester der gjestene danset og drakk tett inntil hverandre.

Se video av festingen her:

Spesielt australieren Nick Kyrgios har vært sterkt kritisk.

Den kontroversielle tennisspilleren har blant annet gått hardt ut i flere videoer på sosiale medier og regelrett slaktet de involverte spillerne.

Nå har Djokovic tatt bladet fra munnen og snakket ut om kritikken han har mottatt den siste tiden.

- Den siste tiden har jeg bare fått kritikk og mye av det har vært ekkelt og slemt. Det er mer enn kritikk, det er som om det finnes en agenda og at det pågår en heksejakt, uttaler Djokovic til avisen Sportski Zurnal ifølge The Guardian.

Serberen sier videre at turneringen ble gjennomført etter reglene, men at han og arrangørene fikk seg en lekse. Han innrømmer også at det var ting som kunne blitt løst bedre.

Første runde i turneringen tiltrakk seg 4000 fans i Beograd. Flere mener det ikke var noen god idé å samle så mange mennesker midt i en pandemi.

- Å kjøre oppvisningskamper er bra, men selv om reglene i det landet ikke er to meters avstand, er det vel ikke en spøk, er det vel? Selv om retningslinjene i landet er tilbake til normalen, ville jeg prøvd å holde meg så mye borte fra folk som mulig, uttalte den britiske tennisstjernen Dan Evans ifølge BBC.

Også den frittalende australeren Nick Kyrgios reagerte på Djokovic sin turnering på Balkan.

- Idiotisk avgjørelse å gjennomføre «oppvisningskampene», men det er dette som skjer når du ser bort fra alle prototoller. Dette er ikke en vits, skriver Kyrgios på Twitter.

Nick Kyrgios er lite imponert og har reagert kraftig. Foto: Hannah Mckay (Reuters)

Han har senere havnet i munnhuggeri med østerrikeren Dominic Thiem. Kyrgios fikk passet påskrevet av Thiem som mente at australieren ikke kan kritisere andre når han har gjort så mange feil opp gjennom sin egen karriere.

Det fikk Kyrgios til å ta til motmæle.

- Hva snakker du om Thiem? Feil som å slå i stykker racketer? Som å svare? Som å tape noen kamper med overlegg her og der? Som alle gjør?, skriver han på Twitter.

- Ingen av dere har det intellektuelle nivået til å forstå hvor jeg kommer fra, avslutter han.