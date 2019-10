Djokovic tapte overraskende for Tsitsipas i Shanghai

Grekeren Stefanos Tsitsipas banket verdensener Novak Djokovic i kvartfinalen i ATP Mastersturneringen i Shanghai fredag.

Den sjuendeseedede grekeren tapte det første settet med 3-6 etter at Djokovic bare brukte sju minutter på å gå opp i 3-0-ledelse. 21-åringen skjerpet seg derimot kraftig og slo tilbake med å ta de neste settene 7-5, 6-3.

I lørdagens semifinale venter den to år eldre russeren Daniil Medvedev.

Djokovic gikk nylig til topps i en ATP-turnering i Japan etter å ha stått over US Open på grunn av en skade. Djokovic var tittelforsvarer i Shanghai og har vunnet turneringen fire ganger.

– Han fortjente å vinne. Han var den beste spilleren i annet og tredje sett. Jeg åpnet bra, men var ikke skjerpet nok, sa Djokovic.

Tsitsipas har vunnet to ganger over Djokovic på de tre siste møtene mellom de to.

