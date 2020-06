Djokovic-trener utslått av virus etter omdiskuterte oppvisningskamper

Kroatias tennisikon Goran Ivanisevic er foreløpig siste covid-19-offer etter Novak Djokovics tennisturneringer. Kritikken mot ham blir stadig sterkere.

– Dessverre har jeg akkurat funnet ut at jeg er smittet av covid-19. Jeg føler meg bra, men vil selvisolere meg i ti dager, skrev han på Instagram fredag.

Ivanisevic er del av Djokovics trenerstab og var ansvarlig for å organisere oppvisningsturneringene i Serbia og Kroatia nylig. Der ble flere spillere og ledere syke.

En av disse er initiativtakeren Djokovic og hans kone.

I etterkant av turneringene i Serbia og Kroatia er sju personer bekreftet koronasmittet. Den bulgarske tennisprofilen Grigor Dimitrov offentliggjorde søndag at han har avlagt positiv prøve, og mandag ble det kjent at også kroaten Borna Coric er smittet.

– Alt jeg og arrangørene har gjort den siste måneden, har vi gjort med hjertet og med gode intensjoner. Vi trodde turneringen overholdt alle helseprotokoller, og helsesituasjonen i vår region syntes å være så bra at vi kunne samle folk av filantropiske årsaker. Vi tok feil, og det var for tidlig, skrev Djokovic på sosiale medier for noen dager siden.

Det har vært full stopp i ordinært turneringsspill i tennis siden mars på grunn av viruspandemien. 14. august starter herrene opp med en turnering i Washington.

