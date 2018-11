Djokovic vant kvartfinalethriller og møter Federer

Novak Djokovic avgjorde en spennende kamp mot Marin Cilic i tre sett og tok sin 21. strake seier da han fredag spilte seg til semifinale i Paris Masters.

Den serbiske 31-åringen er allerede sikret å bli verdensener igjen kommende uke, men han er ikke mett på titler og vil gjerne vinne Paris-turneringen for femte gang. I så fall tangerer han Rafael Nadals rekord på 33 triumfer i Masters-turneringer.

Djokovics karrierebeste rekke på 30 strake settseirer ble brutt fredag, men han vant kampen 4-6, 6-2, 6-3 og satte opp en drømmesemifinale mot Roger Federer.

– Jeg ble utfordret i dag. Jeg tapte første sett og lå under med et brudd i tredje sett. Kampen kunne vippet hvilken vei som helst, sa Djokovic.

– Jeg vant til slutt, men om Marin hadde vunnet så ville det vært helt fortjent.

Djokovic var nummer 22 på ATP-rankingen etter at han ble slått ut av Roland-Garros. Siden har det gått bare en vei, og han har vunnet 30 av 31 kamper siden Wimbledon-turneringen startet, deriblant årets to siste Grand Slam-turneringer (Wimbledon og US Open).

– Jeg er bare glad for å være i semifinale, sa Djokovic.

Federer, som kan vinne sin 100. ATP-tittel i Paris, slo Kei Nishikori 6-4, 6-4 i en sen kveldskamp som var ferdig litt over halv tolv. Lørdagens semifinale blir det 47. oppgjøret mellom Djokovic og Federer.

Utklassing

Den andre semifinalen spilles mellom østerrikske Dominic Thiem og den useedede russeren Karen Khatsjanov.

Sistnevnte, som vant Kreml Cup i Moskva nylig, utklasset 4.-seedede Alexander Zverev 6-1, 6-2 i kvartfinalen. Thiem slo ut tittelforsvarer Jack Sock med sifrene 4-6, 6-4, 6-4.

Khatsjanov måtte avverge to matchballer mot John Isner før han vant i åttedelsfinalen, men fredag var han knusende overlegen mot Zverev og trengte bare en drøy time på å feie tyskeren av banen.

Zverev ble irritert over det han mente var overdreven jubel fra motstanderens hjelpere og sa fra til ham om det.

Stort for Thiem

Thiem har nest flest seirer av alle på ATP-touren i år med 53 (mot 17 tap). Han er bare en bak Zverev, som har 54-17. Med seier i semifinalen vil han gå opp på siden av tyskeren, og i finalen kan han gå forbi.

– Det er bare fjerde gang jeg er i semifinale i en Masters 1000-turnering. Det betyr mye for meg, særlig å greie det her fordi jeg ikke har vært så god på tampen av sesongen tidligere, sa Thiem.

(©NTB)

Mest sett siste uken