Dkokovic videre i Roma, Cilic venter på Ruud

Verdensener Novak Djokovic vant lett sin første kamp i Roma Masters i tennis. Marin Cilic tok seg også til åttedelsfinale der han kan møte Casper Ruud.

Ruud vant sin åpningskamp i turneringen mot russiske Karen Khatsjanov mandag, men han må vente helt til torsdag med å møte italienske Lorenzo Sonego i 2. runde. Om Ruud vinner den kampen, møter han Cilic i åttedelsfinalen.

Kroaten gjorde kort prosess med 6.-seedede David Goffin onsdag og vant 6-2, 6-2.

Ruud er i øyeblikket rangert foran Cilic (34.-plass mot 40.-plass), men den 31-årige kroaten var i 2018 helt oppe på 3.-plass. Sonego er rangert på 47.-plass.

Djokovic revansjerte seg etter US Open-fadesen med enkel seier over italienske Salvatore Caruso onsdag. Serberen vant 6-3, 6-2. Det var 33-åringens første kamp siden han ble diskvalifisert i New York for å slå ballen mot en linjedommer.

– Jeg ønsket å spille så tidlig som mulig her i Roma etter det som skjedde i USA. Jeg følte meg ikke mentalt preget og følte meg komfortabel på banen. Jeg er fornøyd med hvordan jeg håndterte de avgjørende øyeblikkene, sa Djokovic.

(©NTB)