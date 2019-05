Dønnum på krykker etter tøft LSK-møte. Det skaper reaksjoner - Synes det var rart

Dommer Svein Oddvar Moen tillot mye innledningsvis i «hatkampen». Han sier det var et bevisst valg.

INTILLITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga gikk på en tung smell lørdag kveld da Lillestrøm vant med solide 3-0 i osloklubbens egen storstue på Valle.

Thomas Lehne Olsen scoret to ganger for kanarifuglene, mens Tobias Salquist også fant nettet i en kamp der gjestene var effektive og nådeløse foran mål.

Etter kampen avslørte Lillestrøm-trener Jørgen Lennartsson til Nettavisen at kampplanen var å gå ut aggressivt og tøft mot Vålerengas spillere.

På krykker



Det førte til at det kom noen saftige taklinger i åpningsminuttene. Det gikk hardt utover Vålerenga-profilen Aron Dønnum. Han var et friskt pust på midtbanen til osloklubben før pause, men måtte ut med skade etter rundt 35 minutter.

Unggutten hadde fått tøff behandling av Lillestrøm-spillerne.

Nettavisen møtte Dønnum i pressesonen etter kampen. Vålerenga-spilleren var langt nede og gikk på krykker. Skadeomfanget var da fortsatt uvisst.

- Jeg synes dommeren burde vært litt strengere i begynnelsen av kampen, så det ikke ble så mange stygge taklinger og bråk, slik at vi i stedet kunne spille fotball. Men det er jo vanskelig for dommeren, også, sier midtbanespilleren til Nettavisen.

Dønnum mener dommer Svein Odvar Moen burde ha markert seg med å gi et gult kort til Lillestrøm tidlig i kampen, selv om det første kom allerede etter 13 minutter.

- Helt sykt



VIF-spilleren ble klippet ned av Tobias Salquist i det åttende minutt.

- Jeg har ikke sett bildene, så det er vanskelig å si, men min umiddelbare reaksjon på at han ikke fikk noe for taklingen på meg, er at jeg synes det var rart, sier han.

SKADET: Vålerengas Aron Dønnum. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Vålerenga-trener Ronny Deila reagerer også på dommerens valg.

- Jeg må se det om igjen, men Dønnum ble jo skadet, så det er merkelig at det ikke blir gult kort, sier Deila på spørsmål fra Nettavisen i pressesonen.

- Ejuke er også stein igjennom, og blir tatt, uten at det blir gult kort. For meg er det helt sykt at det ikke blir gult kort, men det er ikke derfor vi taper, sier han.

Bevisst strategi



Dommer Svein Oddvar Moen sier det var en bevisst strategi fra hans side å holde tilbake de gule kortene innledningsvis i kampen mellom erkerivalene.

- I sånne kamper forsøker vi å legge lista forholdsvis høyt. Vi har ikke lyst til å dra opp det gule kortet for tidlig, men må vi, så må vi, sier han til Nettavisen.

- Jeg oppfatter at den aktuelle taklingen er innafor i denne type kamp og at det ikke skulle være gult kort, uten at jeg har sett det i reprise. Jeg synes situasjonen ble løst på en god måte, selv om vi alltids kan diskutere enkeltsituasjoner, sier han.

Moen mener tøft, men fair, spill er bra for norsk fotball.

- Det er dette vi ønsker i norsk fotball. Engasjement og at det trykkes til. Hvis det ikke trykkes til i disse kampene, trykkes det ikke til i noen kamper. Jeg synes dette er veldig, veldig positivt for norsk fotball, mener dommeren.

Reagerte på Twitter



Selv om dommeren følte han gjorde rett i flere situasjoner innledningsvis på Intility Arena, var ikke alle i sosiale medier helt enig i vurderingene til Moen.

ENDTE OPP PÅ KRYKKER: Aron Dønnum ble byttet ut i løpet av første omgang. Etter kampen gikk han på krykker. Foto: Skjermdump (Eurosport)

- Lillestrøm hardt inn i begge de to kreative spillerne til Vålerenga tidlig. Tok ut Dønnum, som måtte gi seg. Merkelig at dommer beholder kortene i lomma, skrev TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter underveis i kampen.



Eliteserie-kollega Christian Gauseth, som spiller i Mjøndalen, ble heller ikke helt klok på dømmingen i første omgang.

- Nesten umulig å vite hva som er gult og ikke. Trynefaktor avgjørende. Den taklingen Smarason gjør mot Lekven (på ball) hadde jeg blitt utvist for, garantert, skrev han.

Totalt fikk Lillestrøm kun et gult kort i løpet av kampen, mens hjemmelaget fikk fire. To av de gikk til Fitim Azemi, som ble utvist ti minutter før slutt.