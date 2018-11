Dobbel gevinst for Markus Henriksen

Rett etter å ha hjulpet Norge til gruppeseier i nasjonsligaen fant Markus Henriksen ut at han er blitt far for tredje gang.

– Det var en litt rar følelse, for rett etter at vi hadde vunnet kampen og startet å feire det, slo jeg på telefonen. Så kom det massevis av bilder og gratulasjoner, og da skjønte jeg at noe stort hadde skjedd hjemme, sa han etter 2-0-seieren på Kypros.

– Det er en dag jeg kommer til å huske. Det var to fluer i en smekk.

Henriksen deltok på landslagssamlingen og spilte kampene mot Slovenia og Kypros som sikret gruppeseier og opprykk selv om hans kone var høygravid hjemme hos slekt i Trondheim. Han håpet å rekke fødselen, men det gikk akkurat ikke.

Samme dag som årets siste landskamp ble vunnet kom hans tredje barn og første datter til verden. Nå gleder han seg veldig til å komme hjem til familien.

Henriksen har spilt hvert minutt av samtlige årets landskamper og har sin store del av æren for den sterke gruppeseieren som også garanterer en ekstrasjanse i kampen om EM-billett dersom neste års kvalifisering ikke krones med hell.

– Vi er blitt mer solide i år. Før var vi lettere å få spilt lave, og det var lettere å få hull på oss. Det defensive arbeidet er nok den største forskjellen, men i tillegg har vi i alle kamper dominert ganske stort i sjanseskaping og ballbesittelse. Det har ikke et norsk landslag gjort på veldig lenge, sa han.

– I tillegg scorer vi voldsomme sjanser, og hvis vi skal sette fingeren på noe så er det at vi må bli litt mer effektive når vi møter de aller beste.

(©NTB)

Mest sett siste uken