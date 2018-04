Dobbelt Ferrari i Formel 1-kvalifisering

VM-leder Sebastian Vettel noterte bestetiden rett før slutt da Ferrari knep de to beste startposisjonene i kvalifiseringen til Bahrains Grand Prix i Formel 1.

– Det var intenst. Jeg var fornøyd med mitt første forsøk inntil jeg ødela alt i siste sving. Jeg holdt meg unna kanten i det siste forsøket, sa Vettel etter å ha sikret pole position for 51. gang i karrieren.

Han slo lagkamerat Kimi Räikkönen med 0,143 sekund.

– Bilen har vært fremragende hele helgen, sa han etter at Ferrari vant kvalifiseringen i Bahrain for første gang siden 2007.

Räikkönen var ikke like blid som Vettel.

– Jeg havnet i trafikk på den siste runden. Det var langt fra ideelt, men det er søndag poengene deles ut, sa finnen.

Valtteri Bottas i Mercedes var tredje raskest og sørget for at to finner starter blant de tre første søndag. Bottas var så vidt foran sin lagkamerat Lewis Hamilton, men briten ble flyttet ned fem plasser på grunn av skifte av girkasse og starter som nummer ni.

– Dette blir ikke lett, men jeg skal gjøre mitt beste. Vi skal legge en god strategi, sa Hamilton.

Daniel Ricciardo i Red Bull starter som nummer fire, franske Pierre Gasly i Toro Rosso som nummer fem og danske Kevin Magnussen i Haas som nummer seks.

Max Verstappen krasjet i første del av kvalifiseringen, og hans Red Bull-bil ble så skadd at han ikke kunne kjøre mer lørdag. Han er kvalifisert til 15. startposisjon.

