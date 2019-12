Dobbelt norsk i Davos - Johaug i egen klasse

Stor norsk dag i Davos.

Som forventet gikk Therese Johaug seirende ut av søndagens intervallstart i Davos.

Det ble jevnt over en bra dag for de norske kvinnene, og spesielt gledelig var det å se at Magni Smedås kom inn på en topp-ti-plassering - i sitt beste løp noensinne.

Tidlig norsk dominans

Først ut av de norske kvinnene i Davos på søndag var Ragnhild Haga, etterfulgt av Kari Øyre Slind, Heidi Weng og Therese Johaug.

Haga åpnet sterkt denne søndagen, og kom inn til første passering 1,7 sekunder foran amerikanske Patterson. Faktisk gikk samtlige av de norske kvinnene ut i bra tempo, og etter 2,2 km passerte Johaug 10,3 sekunder foran Weng - og på det tidspunktet var det allerede trippel norsk.

Johaug gikk, lite overraskende, mer eller mindre sitt eget løp. Etter tre kilometer ledet Johaug med hele 16,2 sekunder ned til Weng. Halveis var den tiden økt til 19,4 sekunder, med Haga på en sterk tredjeplass - 47,7 sekunder bak teten.

Etter åtte kilometer var det mer eller mindre klart at Johaug ville gå seirende ut av rennet, til tross for at Northug påpekte at hun så litt sliten ut etter å ha holdt en imponerende fart i distanserennet.

IMPONERTE: Heidi Weng under kvinnenes verdenscup langrenn 4x5 km stafett på Birkebeineren Skistadion i Lillehammer tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

- Hun har gått så tøft hele veien, at hun ser litt prega ut. Det er ikke så rart i høyden, noterte Petter Northug for TV 2.

- Karrierebeste!

Heidi Weng leverte også et imponerende løp, og kom til slutt inn 30,6 sekunder bak Johaug.

- Hun kommer fort, verdens beste skiløper! Johaug kommer til å vinne dette, men Weng har gitt hun kamp til døra, fulgte Skjelbæk opp.

Dessverre for Haga gikk også finske Krista Pärmäkoski fort i dag, og gikk akkurat inn på en tredjeplass - og dyttet dermed Haga av pallen.

Kanskje mest imponerende denne søndagen, var Magni Smedås, som rett og slett gjorde et kjempeløp i Davos. 24-åringen gjorde sitt beste løp i karrieren, og kom inn 1:16 bak Johaug.

- Dette er uansett karrierebeste for Smedås. Hun får et aldri så lite gjennombrudd her, sa en ekstatisk Skjelbæk om jenta fra Dalsbygda.

Til slutt endte det altså med seier til Therese Johaug, foran Heidi Weng. Smedås gikk inn på en åttendeplass, og Haga endte som nummer 11.