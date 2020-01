Dobbelt norsk i Kitzbühel: - Viser hvem som er sjefen

Kjetil Jansrud (34) slo voldsomt tilbake og vant super-G-rennet i Kitzbühel foran landsmann Aleksander Aamodt Kilde (27).

Jansrud var raskest av samtlige under fredagens verdenscuprenn i super-G og vant 16 hundredeler foran Aamodt Kilde som delte andreplassen med Matthias Mayer fra Østerrike.

Dermed ble det dobbelt norsk i Kitzbühel.

- Jeg tror vi begge to leverer det vi er gode for, sier Jansrud til NRK like etter at han kom i mål.

- Formen i anmarsj



Den norske alpinisten har slitt noe denne vinteren og har fra før kun 2. plassen i super-G i Val Gardena som eneste pallplassering i verdensencupen denne sesongen.

Jansrud forteller nå at han føler at ting nå begynner å løsne.

- Jeg ville dette veldig. Jeg har følt at formen er sakte, men sikkert i anmarsj, forklarer nordmannen.

Jansrud kjørte glimrende ned den stupbratte løypa og ledet på samtlige mellomtider. Både han og Aamodt Kilde blir nå hyllet av deres tidligere lagkamerat Aksel Lund Svindal som er på plass som tilskuer.

- Det er helt rått. Det er bra skikjøring. Det er solid, sier Svindal til NRK om nordmennenes prestasjon.

Kilde: - Kjetil viser hvem som er sjefen



Lenge så det ut til å gå mot delt seier for Aamodt Kilde, noe som ville vært hans fjerde verdenscupseier totalt i karrieren, men 27-åringen måtte altså se seg slått av Jansrud.

Det lever han imidlertid fint med så lenge han ble slått av en landsmann.

- Kjetil er i en klasse for seg selv i dag. Det er deilig å se. Han er rå, sier Kilde til NRK.

- Han viser hvem som er sjefen, forteller 27-åringen.

DELT LEDELSE: Her kjører Aleksander Aamodt Kilde inn til delt førsteplass. Foto: Hans Punz (AFP)

Kilde forteller at det er god utrolig god følelse at det ender med dobbelt norsk.

- Det som er kult er at når man ser på Kjetil kjøre om dagen så er det sånn at han har fått tilbake den konstante selvtilliten hvor han kjører bra. Det er ikke sånne forhold Kjetil egentlig er rask på i dag, men han leverer en superomgang, forteller Kilde.

Han gleder seg også over egen prestasjon.

- Jeg har selv vært ganske stabil i år og løpet mitt var egentlig stabilt og bra. Jeg var kanskje litt forsiktig i noen partier, men bortsett fra det så er jeg «happy». Jeg er første gang på pallen i Kitzbühel, sier Kilde.

KJØRTE UT: Stian Saugestad klarte ikke å holde seg på beina. Foto: (Skjermdump NRK)

Saugestad kjørte ut

Den 27 år gamle nordmannen Stian Saugestad stilte også til start i fredagens renn, men han var uheldig og kjørte ut. Saugestad fikk en rotasjon og havnet rett i sikkerhetsnettet.

Fallet så dramatisk ut, men nordmannen kom seg etter hvert på beina og ble filmet kjørende ned med skiene på beina noen minutter senere.

Verdenscupen i alpint fortsetter med det klassiske utforrennet i Kitzbühel lørdag klokken 11:30.