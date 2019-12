Dobbelt norsk på finalejaktstarten

Skiskyterne imponerte stort.

Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff var i en helt egen klasse i 10 km jaktstart i Davos på søndag.

De to nordmennene lå på de to beste plasseringene gjennom nesten hele løpet, selv om Paulina Fialkova også meldte seg på i konkurransen om pallplass.

Det lå lenge an til å bli et perfekt løp for Eckhoff, og på siste stående skyting kunne vi endelig konstatere at hun for første gang i karrieren kunne notere seg for 20 treff - fire ganger fult hus.

- Du er verdens beste skiskyter! Du har alltid hatt potensiale, og nå får du ut alt sammen! 20 treff, gratulerer, sa Andreas Stabrun Smith for som kommenterte for NRK.

Det ble en fantastisk dag sett med norske øyne, selv om dramatikken langt på vei uteble.

Til slutt gikk Eckhoff altså inn til en klar førsteplass, foran Hanna Öberg fra Sverige. Tandrevold måtte ta til takke med en tredjeplass, foran Justine Braisaz fra Frankrike.

- Jeg er så stolt av oss! Vi har jobbet sammen hver dag, og jeg ble veldig inspirert av den siste skytingen til Tiril, sa Tandrevold like etter målgang.

- Jeg koste meg så fælt, og det er så gøy å være her sammen, la Eckhoff til.