Dobbeltbogey ødela for Hovland i Houston

En dobbeltbogey på 16. hull hindret Viktor Hovland i å ta steget opp i tetsjiktet i Houston Open i golf. Etter en 68-runde søndag er han på delt 15.-plass.

Hovland var på delt 13.-plass før siste runde og med utsikt til å spille seg til en topp-ti-plassering. Det startet bra med birdie på 5. og 6. hull. Etter dagens første bogey på 12. hull slo han direkte tilbake med en ny birdie på det neste, og en ny birdie på 15. hull sendte ham tre slag under før innspurten.

Så kom dobbeltbogeyen som ødela mye. En birdie på 18. og siste hull kunne ikke rette det opp, og nordmannen må se langt etter topp-ti-plassering.

For Kristoffer Ventura ble søndagen en ny nedtur etter at han spilte meget godt de to første dagene og var beste nordmann halvveis. Lørdagens smått katastrofale 76-runde ble fulgt opp med 73 slag (tre over par) søndag, og dermed har han bare noen få spillere bak seg av de 68 som greide cuten halvveis.

Fire bogeyer og en birdie (på nest siste hull) ble fasit for Ventura søndag.

