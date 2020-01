Dobbeltbogey ødela for Ventura i California

Kristoffer Ventura var på vei mot en positiv runde i PGA-turneringen i La Quinta fredag, men en dobbeltbogey på 8. hull sendte ham nedover på listene igjen.

Med birdie på 3., 4. og 7. hull var Ventura tre slag under par, men dobbeltbogeyen på 8. hull gjorde at han etter 10 spilte hull på 2. runde er bare ett slag under par.

Det gir foreløpig delt 130.-plass i turneringen. Totalt er han på par.

Ventura innledet med en 73-runde torsdag, ett slag over par.

Rickie Fowler leder turneringen så langt. Han er 15 slag under par etter 65 slag torsdag og 64 fredag.

