Doha-VM slaktes: - Vi kan alle se at det er en katastrofe

VM i Qatar var omdiskutert allerede før mesterskapet begynte. Lunken interesse, få solgte billetter og farlige konkurranseforhold har ikke dempet misnøyen.

DOHA (Nettavisen): Det har nemlig ikke vært mangel på kritiske røster om det pågående friidrettsmesterskapet i den qatarske hovedstaden Doha.

Lite folk på tribunene har vært en gjenganger, og utenfor stadion har det vært så høy luftfuktighet og slående varme at en rekke utøvere har måtte bryte konkurransene.

Bare på kvinnenes maraton brøt 28 av 68 deltakere.

Ifølge Aftonbladet skal det bare være solgt rundt 50.000 billetter totalt til hele mesterskapet. Det er omtrent det London-VM hadde hver finaledag i 2017.

Færre enn 2000 tilskuere var til stede på kvinnenes 100-meterfinale søndag kveld.

Etter Karsten Warholms gull mandag kveld ble han på pressekonferansen spurt om hvordan det var å løpe seiersrunde foran tomme tribuner.

- Jeg er vant med å snakke med meg selv, fleipet Warholm.

Arrangøren gir sene finaletidspunktet skylden for det labre oppmøtet.

- Etter to solide dager med fremmøte (70 prosent av kapasiteten på dag 1 og 67 prosent på dag 2), var tallene lavere enn forventet på dag 3, under 50 prosent, noe som henger sammen med at det var starten av arbeidsuka i Qatar. Vi er sikre på at vår innsats vil oppmuntre lokalmiljøet til å komme og bevitne utrolige prestasjoner fra verdens beste utøvere, sier Det internasjonale friidrettsforbundet i en pressemelding.

- En katastrofe

Den franske tikjemperen Kevin Mayer har fått nok av hele arrangementet. Overfor BBC bruker han sterke ord for å beskrive Doha-VM.

- Vi kan alle se at det er en katastrofe. Det er ingen på tribunene og man har ikke tilpasset seg varmen i det hele tatt, sier franskmannen i en krass uttalelse.

Også hjemme i Norge er det flere som reagerer. Fotballprofil Lars Tjærnås er blant dem:

I den norske VM-leiren er arrangementet et naturlig tema også hos utøverne. Hekkeløper Amalie Iuel mener imidlertid det blir feil å bruke mer energi på at mesterskapet har havnet i Qatar.

- Det er egentlig ikke så mye vi kan gjøre med det. Nå har vi valgt å stille, så vi får bare gjøre det beste ut av det, sier Iuel til Nettavisen.

- Det er ikke fulle tribuner eller veldig VM-feber her i VM-byen. Hva tenker du om det?

- Det er litt kjipt å se at det ikke er så mange på tribunen. Men det norske laget har sittet sammen som tropp og sett på de andre norske i aksjon og skapt god stemning der. Hvis det gjør at vedkommende som konkurrerer kan høre oss, er det stas, sier hun.

- Kevin Mayer kaller mesterskapet for en katastrofe. Er det for sterke ord?

- Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om han refererer til hotellet han bor på, vi hadde jo en greie med at vi byttet hotell, og vi var veldig heldige som var tidlig ute med det og fikk det tidlig på plass. Sånn sett reddet det mesterskapet litt, sier hun.

Den norske VM-troppen måtte som kjent bytte hotell før VM startet fordi de fikk helt andre rom enn lovet på forhånd.

Uhygienisk og skittent var nøkkelord.

PÅ PLASS: Amalie Iuel under pressemøtet på VM i friidrett 2019 i Doha i Qatar på Wyndham West Bay Hotel. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Gjert: - Friidrett er best på TV

Også i Ingebrigtsen-familien har Doha-arrangementet vært et tema. Men trener og pappa Gjert orker ikke bruke noen krefter på å henge seg opp i ting de ikke kan påvirke selv.

Og han legger ikke inn en søknad om å bli billettansvarlig for Doha-VM med det første.

- Jeg holdt på å si friidrett er best på TV, og du kan få en veldig god opplevelse av å se dette på fjernsyn. Det er såpass gode produksjoner fra mesterskapene nå at du ikke nødvendigvis trenger å sitte på tribunen for å få den samme opplevelsen. Det kan sitte veldig mange folk hjemme i Norge og andre steder og ha stor glede av mesterskapet. Nå er VM også på en litt spesiell tid på året, og det er ikke bare for folk å hive seg rundt, reise avgårde og sette seg på en tribune, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

Sønnen Filip er blant mesterskapets store profiler. Han bruker ord som kjedelig når han skal beskrive den tamme stemningen og interessen i VM-byen.

- Man håper alltid på fullsatt stadion når man skal konkurrere, det gir en annen dimensjon til det å springe på bane. Det gir også god stemning, ikke minst. Det er kjedelig hvis det blir tomme tribuner, sier han til Nettavisen.

- En spesiell plass å ha VM

Bror Henrik mener den labre interessen henger sammen med den lange reiseveien fra friidrettsinteresserte nasjoner i Europa og USA.

- Jeg tror terskelen for å dra til Doha nok er litt høyere enn den hadde vært andre plasser. Det er ikke så veldig mange lokale innbyggere her som er interessert i friidrett. Noen er det, men ikke sånn som i London, der alle Diamond League-stevner er utsolgt hver eneste gang. Det er en litt spesiell plass å arrangere et mesterskap, og det handler litt om timingen på det. Vanligvis er mesterskap mot slutten av sommeren, men nå er vi godt uti høsten og har snart høstferie, sier han og flirer.

- Hva synes du om at VM legges til Doha?

- Jeg vet ikke om land sto i kø for å arrangere VM? Hvis Qatar var det eneste, er det fint noen gjør det. Jeg ville jo kanskje ha lagt det til et sted som er enklere å komme seg til og med flere folk, og med enklere klima, sier han.

VM-sjefen Dahlan Al Hamad er i det minste veldig fornøyd. Han uttaler ifølge Aftonbladet at han er veldig glad for engasjementet og billettsalget.

Det spørs om han får bred støtte for akkurat den uttalelsen.