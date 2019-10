Doha-VM slet med å lokke publikum, men plutselig dukket folk opp: Hva er grunnen?

Det internasjonale friidrettsforbundet er foreløpig tause om hvorfor tribunene har vært langt mindre glisne de siste dagene.

DOHA (Nettavisen): VM-arrangementet i Qatar har fått kraftig kritikk fra flere hold etter dagesvis med glisne tribuner.

Men torsdag, på en forholdsvis kjedelig VM-dag uten de store finaleklassikerne, dukket det plutselig opp langt flere tilskuere enn tidligere i mesterskapet.

- Busslaster med fremmedarbeidere

Også på fredag var det oppsiktsvekkende mer folksomt på tribunene enn før, uten at man helt har skjønt hva som er årsaken, annet enn at fredag skal være fridag her i Doha og at det kan ha gjort ting enklere for dem som vil se VM.

New York Times-reporter Tariq Panja kan ha forklaringen. Han skriver nemlig følgende på sin twitterkonto fredag kveld:

- Gjorde nettopp merkelig observasjon nummer 100.048 her fra VM i Doha: Fire busslaster med fremmedarbeidere ble nettopp eskortert for å fylle tomme seter på stadion av det som så ut til å være Lekhwiya, Qatars sikkerhetsstyrker, skriver Panja.

- Hvis dette er riktig er bedraget nesten komplett, mener Andreas Selliaas i idrettspolitikk.no.

Nettavisen har vært i kontakt med New York Times-reporter Panja, men han ønsker ikke å kommentere observasjonen ytterligere.

Taus arrangør

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra VM-arrangøren om hvorfor tribunene plutselig er langt fullere enn tidligere i VM.

Torsdag kveld sendte vi flere spørsmål til arrangøren via en adresse som skal ta seg av pressehenvendelser, men vi har ennå ikke fått svar.

Tidligere i mesterskapet har svar på våre henvendelser kommet i løpet av noen timer.

Spørsmålene vi ønsker at Det internasjonale friidrettsforbundet skal svare på er:

- Hva tror dere er grunnen til at det plutselig dukker opp langt flere mennesker på tribunen enn i starten av VM?

- Har IAAF tatt noen grep, enten med billettpriser eller andre ting, for å få folk til å komme?

Men i skrivende stund har de altså ikke gitt oss et svar på spørsmålene.

Også vår nye henvendelse fredag kveld med tilbud om å svare på påstandene fra New York Times-reporter Tariq Panja forblir så langt ubesvarte.

Ba lokale juble utenfor BBCs studio

Gratisbilletter til fremmedarbeidere vil i så fall føye seg inn i rekken av forsøk fra arrangøren på å pynte på VM-kulissene.

Onsdag kveld skjønte nemlig den britiske statskanalen BBC lite da en gruppe publikummere flokket seg rett utenfor studioet på VM-arenaen i Doha.

Mens BBC hadde direktesending, og uten at det skjedde noe spesielt på arenaen, begynte flokken av tilskuere å juble og heie for full hals.

Ifølge Aftonbladet hadde VM-arrangøren i Doha beordret et femtitalls qatarere til å forflytte seg så nærme BBCs studio det var mulig å komme for å juble så høyt de kunne.

- De kom ut av det blå og heiet plutselig veldig mye før løpet, skriver AP-reporter Rob Harris på Twitter.

De glisne tribunene har vært et tema helt siden VM startet 27. september. Flere av utøverne har reagert sterkt på det som har møtt verdens beste atleter her i Qatar.

- Katastrofe

Etter Karsten Warholms gull mandag kveld ble han på pressekonferansen spurt om hvordan det var å løpe seiersrunde foran tomme tribuner.

- Jeg er vant med å snakke med meg selv, fleipet Warholm.

- Vi kan alle se at det er en katastrofe. Det er ingen på tribunene og man har ikke tilpasset seg varmen i det hele tatt, sier den franske tikjemperen Kevin Mayer i en krass uttalelse.

Arrangøren rykket så ut med en pressemelding der de ga de sene finaletidspunktene skylden for det labre oppmøtet.

- Etter to solide dager med fremmøte (70 prosent av kapasiteten på dag 1 og 67 prosent på dag 2), var tallene lavere enn forventet på dag 3, under 50 prosent, noe som henger sammen med at det var starten av arbeidsuka i Qatar. Vi er sikre på at vår innsats vil oppmuntre lokalmiljøet til å komme og bevitne utrolige prestasjoner fra verdens beste utøvere, sier Det internasjonale friidrettsforbundet i en pressemelding.

Nå har det altså bedret seg, uten at IAAF foreløpig vil forklare hvorfor.