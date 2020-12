Dominerte fullstendig. Så sjokkerte bunnlaget Liverpool

West Bromwich' sene utligning sørget for uavgjort mot ligaleder Liverpool.

LIVERPOOL - WEST BROMWICH 1-1:

Etter en bunnsolid førsteomgang så Liverpool ut til å gå mot en oppskriftsmessig seier over West Bromwich, da Sadio Mané hadde sendt vertene i ledelsen.

Det skjedde imidlertid ikke.

Sam Allardyces mannskap kom stadig bedre med i kampen etter hvilen, og åtte minutter før fulltid utlignet Semi Ajayi etter en corner, og sørget for et råsterkt uavgjortresultat mot ligalederen.

- De fortjente poenget

- Med tanke på hvordan de har gjort det i andre omgang, kan man ikke si at de ikke fortjente det, sier Jamie Carragher i Sky Sports etter scoringen.

Jürgen Klopp er av samme oppfatning som den tidligere Liverpool-stopperen.

– West Brom fortjente poenget. Vi klare ikke å holde det gående. Til syvende og sist kunne vi ha gjort det bedre, og vi burde ha gjort det bedre, sier Klopp til Sky Sports etter kampslutt.

Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio mener derimot at resultatet ikke var rettferdig.

- Jeg vil si at det er et lite ran, særlig på grunn av måten det så ut hele første omgang. Men Liverpool kan skylde seg selv for de var ikke kliniske nok og ikke gode nok til å skape sjanser utifra hvor mye de hadde ball, sier Thorstvedt.

Liverpool-dominans fra start

Bortelaget fikk så vidt kjenne på ballen i første omgang, og det var derfor ikke overraskende da Mané sendte vertene foran etter tolv minutter. Joel Matip fant vingen på vei inn feltet, som lekkert tok med seg ballen på brystet før han banket inn ledelsen.

- Det er helt fantastisk av Mané, mente Sky Sports' Jamie Carragher om scoringen.

Til tross for videre totaldominans i ballbesittelsen, og flere sjanser skapt, gikk Liverpool inn til pause med «kun» 1-0-ledelse.

- Forferdelig å se på

Det West Bromwich presterte på Anfield i første omgang skapte flere reaksjoner, blant annet fra tidligere Chelsea-profil Pat Nevin, som fulgte kampen for BBC.

- Dette er en av de kampene med mest spill mot ett mål som jeg har sett på mange, mange år, sa Nevin, og fortsatte:

- Jeg klandrer ikke Sam for å gjøre det, men det er forferdelig å se på og enda verre å være spiller når en manager ikke tror på dere som gruppe.

West Bromwich bedre med

Etter hvilen kom imidlertid gjestene mer inn i kampen, og var frempå ved flere anledninger.

Kvarteret ut i andre omgang måtte også Matip tusle av banen med det som kunne se ut som en vond lyske. Inn for ham kom unggutten Rhys Williams.

20 minutter før slutt fikk West Brom en stor mulighet til å utligne på Anfield. Karlan Grant var langt raskere i steget da han havnet i løpeduell med Williams, men alene med Alisson gikk den brasilianske målvakten seirende ut.

Men det var bare et skremmeskudd på hva som kom til å skje, for åtte minutter før slutt stanget Ajayi inn utligningen på corner fra Matheus Pereira.

Liverpool presset på for ny scoring i sluttminuttene, uten å få ballen i nota for andre gang. Dermed endte det 1-1 på Anfield.

Neste kamp for Klopps mannskap er onsdag 30. desember, når de besøker Newcastle.

West Bromwich får derimot kun to dagers hvile, da Leeds kommer på besøk tirsdag 29. desember.

