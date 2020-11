Dommer avga positiv virustest foran Moldes Arsenal-møte

En av dommerne som skulle ledet europaligamøtet mellom Molde og Arsenal testet positivt på korona etter ankomst til Norge. Nå er en nødløsning på plass.

Det bekrefter Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i en uttalelse noen timer før kampstart.

«Uefa har i dag offentliggjort at to av dommerne som skulle ledet europaligakampen mellom Molde og Arsenal torsdag 26. november er erstattet, som følge av at en av kamplederne avga en positiv covid-test etter ankomst til Norge», melder Uefa.

Bosnieren Irfan Peljto blir fortsatt hoveddommer, og landsmannen Senad Ibrisimbegovic opprettholdes som assistentdommer.

Dawid Igor Golis og Daniel Stefanski, begge fra Polen, kommer inn som henholdsvis assistentdommer nummer to og fjerdedommer.

Den smittede dommeren og en av hans kolleger er satt i karantene at lokale helsemyndigheter i Molde.

Molde har tatt seks poeng på de to første kampene i europaligaens gruppespill. Romsdalsklubben har alle muligheter til å sikre seg plass i utslagsrundene.

Mannskapet til Erling Moe røk 1-4 for Arsenal i London nylig.

