Dommer Darren Drysdale ber om unnskyldning: - Jeg kan bare beklage

- Jeg har aldri sett at en dommer går opp i ansiktet på en spiller, sier manager Paul Lambert til Sky Sports.

Det var i sluttminuttene av League One-kampen mellom Ipswich og Northampton at dommer Darren Drysdale mistet besinnelsen.

Se den merkelige hendelsen her:

- Jeg kan bare beklage

Ipswich-spiller Alan Judge gikk over ende inne i sekstenmeteren og raste mot Drysdale da han fikk frispark imot i stedet for straffespark.

Judge gikk mot Drysdale og klaget på avgjørelsen, men stoppet opp en halvmeter fra dommeren. Da gikk Drysdale et skritt mot Ipswich-spilleren og så ut til å sette pannen sin mot pannen til Ipswich-spilleren.

Spillere fra begge lag gikk så mellom de to for å roe ned situasjonen, før Drysdale tildelte Judge gult kort.

I ettertid har det kommet sterke reaksjoner mot dommerens oppførsel og nå beklager han.

- Jeg forstår fullt og helt at det er viktig at dommere beholder roen gjennom kampen og alltid omgås spillerne på en profesjonell måte. Jeg beklager at jeg ikke gjorde det i går, og jeg kan bare si unnskyld til Alan og Ipswich Town, sier Drysdale ifølge Sky Sports.

- Aldri sett lignende

FA etterforsker nå hendelsen, og Ipswich-manager Paul Lambert mener det som skjedde må få konsekvenser for dommeren.

- Jeg synes beklagelsen er veldig veik. Det er lett å si unnskyld etterpå. Det som skjedde var utrolig. Jeg har aldri sett at en dommer går opp i ansiktet på en spiller, sier Lambert til Sky Sports.

- Han måtte dras vekk av Northampton-spillere, og på det tidspunktet var han ute av kontroll. Hva hadde skjedd med Alan Judge hvis han gjorde det mot dommeren? Han hadde blitt utstengt mellom et halvt år og et år og fått en massiv bot, sier Lambert videre.

Oppgjøret mellom Ipswich og Northampton på Portman Road endte 0-0.

