Dommer i fokus da Burnley avgjorde i sluttminuttene

BOURNEMOUTH - BURNLEY 0-1

På et svært regntungt Vitality-gress måtte vi vente 89 minutter på mål, og det var heller hoveddommer Martin Atkinson som havnet i fokus etter to skrekktaklinger - og ingen røde kort.

Det tok 17 minutter før den første avslutningen kom i dette oppgjøret, og det var hjemmelagets Lerma som testet skuddfoten - for øvrig uten å true Nick Pope i Burnley-målet nevneverdig.

Det var heller ikke sånn at det skuddforsøket var forløsende i oppgjøret, for kampens første 45 minutter var langt på vei to meget godt defensivt organiserte lag - noe som igjen satt sitt preg på de offensive kvalitetene.

Mest interessant fra kampens første omgang var kanskje at hverken hoveddommer Martin Atkinson eller VAR reagerte sterkere på de to susende taklingene på Ashley Barnes og Ryan Fraser.

De to Bournemouth-spillerne fikk begge hard medfart i hoderegionen etter to meget kraftige taklinger, og i den første situasjonen fikk Barnes knotter rett i tinningen.

På tribunen og i sosiale medier kokte det etter situasjonene, og det ble ikke bedre da det kun ble lagt til tre minutter i den første omgangen - til tross for at Bournemouth-spillerne ble liggende lenge for å motta behandling.

TV 2-studioet diskuterte også situasjonene i pausen, og Simen Stamsø Møller trakk frem «overfallet» på Fraser som den verste av de to.

- Det er med overlegg det han gjør her. Dette er jo kjempefarlig. Dette er farefullt spill, og burde i det minste vært gult kort, sa TV 2-eksperten.

OMTÅKET: Ryan Fraser var tydelig preget etter situasjonen. Foto: Hannah Mckay (Reuters)

Atkinson i hardt vær

Etter hvilen var kampbildet mye det samme som før, men med noe mer angrepsvillige lag.

Bournemouth kom til noen nesten-sjanser i løpet av omgangens første ti minutter, uten at det ble til det helt store. Det ble en del lange baller - fra begge lag - som ble enkelt håndtert av enten målvakt eller backrekke.

Etter 64 minutter slo Joshua King en strøken gjennombruddspasning, som bare var centimetere for lang for Callum Wilson. Det at dette i det hele tatt trekkes frem, sier kanskje litt om hvor mye som skjedde den første drøye timen på Vitality Stadium.

Tenningnivået var det dog ingenting å utsette på - og etter 67 minutter var det Billing som skulle komme i fokus. Dansken og Barnes knuffet litt før et hjørnespark, før dansken slang ut en albue som sendte Barnes i bakken - og bortelaget ropte selvfølgelig på kort.

HØY TEMPERATUR: Der sjansene uteble, var det aldri noe i veien med tenningsnivået. Foto: Hannah Mckay (Reuters)

VAR tok en titt på situasjonen, og vurderte det ikke som et klart slag - og dermed ble det heller ikke kort på Billing.

Så var det dags for en ny Atkinson-involvering, og denne gangen fikk dommeren Bournemouth-benken til å reise seg opp i fortvilelse.

I et av de beste angrepene Bournemouth hadde i kampen, ble ballen spilt til Stacey alene mot Burnley-målvakten, men da valgte Atkinson å blåse i fløyta. Grunnen viste seg å være at ballen tidligere i angrepet hadde vært borti dommeren, og dermed endte det hele med dropp - til hjemmelagets store fortvilelse.

Da det virket klart at lagene ville gå målløse av banen, var det innbytter Jay Rodriguez som skulle avgjøre kampen for Burnley. Nærmest ut av intet raget spilleren høyest i feltet etter et godt innlegg fra Aaron Lennon - og etter en rask VAR-sjekk ble målet stående.