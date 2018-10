Dommeren reddet Linnes & co, slapp unna tross komisk selvmål

Galatasaray-keeper Fernando Muslera sparket ballen i eget mål og så ut til å gi Schalke seieren, men målet ble annullert for offside, og kampen endte 0-0.

Like før timen var spilt fikk Schalke-spiss Breel Embolo ballen foran mål, men han traff ikke rent, og ballen gikk mot Muslera. Han nærmest spilte ballen rett i eget mål, til enorm fortvilelse for den tyrkiske hjemmefansen.

Men et lite minutt senere ble målet annullert. Reprisene viste at Embolo sto i offside, og franske Benoit Bastien gjorde helt rett i å annullere.

– Vi tar med oss det ene poenget, men vi hadde fortjent seieren. Alt som manglet i dagens prestasjon var scoringen, sa Schalke-trener Domenico Tedesco.

Galatasaray manglet Serdar Aziz, Sofiane Feghouli og Fernando, som alle måtte ut med skade i første omgang av helgens 1-1-kamp mot Bursaspor.

Linnes-tillit

Martin Linnes er benkesliter i serien, men han fikk som vanlig tillit i mesterligaen og spilte hele kampen for Galatasaray. Den norske høyrebacken pådro seg et gult kort etter en takling av Sebastian Rudy.

Muslera måtte flere ganger ta fram gode redninger for å nekte gjestene et ledermål, men også Schalke-keeper Alexander Nübel måtte vise seg fram i sin mesterligadebut. Rett før pause gjorde han seg stor og stoppet Eren Derdiyoks skudd fra kort hold.

– Vi var heldige som tok poeng. Jeg takker Muslera som holdt oss inne i kampen, men mest skryt av alle fortjener 18-årige Özan Kabak, sa Galatasaray-trener Fatih Terim om den unge midtstopperen.

Younès Belhanda holdt på å avgjøre kampen for Galatasaray på overtid, men han skjøt utenfor fra god posisjon.

Porto på topp

I den andre kampen i gruppe D vant Porto 3-1 borte mot Lokomotiv Moskva. Moussa Marega, Héctor Herrera og Jesus Corona scoret for Porto, mens Anton Mirantsjuk puttet for hjemmelaget, som måtte avslutte med ti mann etter at Solomon Kvirkvelia ble utvist.

Porto leder gruppa med sju poeng, mens russerne står uten poeng etter tre kamper. Schalke er gruppetoer med fem poeng, ett mer enn Galatasaray. Altså lever spenningen for fullt.

(©NTB)

