Dommeren snakker ut etter skandalefinalen i US Open

Tennisdommeren som fikk huden full av Serena Williams i US Open-finalen har uttalt seg for første gang og innrømmer at han er kommet i en lei situasjon.

– Jeg har det etter omstendighetene bra. Det er en lei situasjon, men dere trenger ikke bekymre dere, sier Carlos Ramos, som søndag dømte US Open finalen mellom Williams og japanske Naomi Osaka.

Serena Williams kalte Ramos en løgner og en tyv under helgens US Open-finale. Den amerikanske stjernen var så sint at hun smadret tennisracketen og gråt underveis i en kampen den 20 år gamle japaneren vant.

Ramos sier han unngikk å vise seg i New Yorks gater dagen etter skandalefinalen for å unngå det han kaller «kompliserte situasjoner».

Carlos ga Williams poengtrekk etter han mente hun kommuniserte med treneren sin.

På pressekonferansen etter finalen sa Williams at raseriutbruddet skyldtes at hun kjente på en dobbeltmoralisme med hensyn til hvordan kvinner og menn blir behandlet forskjellig under kampene. Hun anklaget dommeren for sexisme.

For raseriutbruddene i finalen ble hun straffet med en bot på 143.000 kroner.

Fredag er Ramos tilbake på tennisbanen for å dømme Davis Cup-semifinalen mellom Kroatia og US i Zadar.

